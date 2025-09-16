En prisión la madre que metió al feto en un congelador en Alberche (Toledo) y su pareja por presunto asesinato

La madre del feto encontrado dentro de un congelador en una vivienda de Alberche del Caudillo, en Toledo, ya se encuentra en prisión, junto a su pareja. Ambos han sido imputados provisionalmente por un presunto delito de asesinato, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La pareja fue puesta a disposición judicial el pasado viernes 12 de septiembre en el Tribunal de Instancia de Talavera de la Reina, donde tras prestar declaración se decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos mientras continúa la investigación judicial.

Los hechos salieron a la luz cuando la madre de la acusada alertó a los servicios sociales, que a su vez avisaron a la Guardia Civil. Desde el Gobierno regional, la consejera de Bienestar Social explicó que los servicios sociales esperaban el nacimiento del bebé para intervenir de forma inmediata, pero la mujer no acudió a ningún centro sanitario, lo que dificultó la detección del parto.

"Las circunstancias se han dado de otra manera. No ha acudido a un centro sanitario que es donde podríamos detectar el nacimiento del bebé y, por tanto, el desenlace ha sido el que ha sido", subrayaba.

La consejera portavoz, Esther Padilla, añadió que la madre está en situación de riesgo debido a sus adicciones y que estaba siendo atendida. Además, reveló que tres de los cuatro hijos que tiene ya la mujer están bajo medidas de protección y viven con sus familias paternas, mientras que el menor está bajo tutela de la Junta de Comunidades y en proceso de adopción.