Sucesos
Un niño de 12 años, grave tras ser atropellado en pleno desfile de la Feria de Guadalajara
El menor fue trasladado en UVI al hospital tras el accidente, que tuvo lugar a las 21.15 horas
Un niño de 12 años ha resultado herido grave tras ser atropellado en la calle del Ámparo, en Guadalajara, durante el desfile de carrozas de la Feria y Fiestas de la ciudad.
El accidente ocurrió alrededor de las 21.15 horas, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Estas mismas fuentes han trasladado que el menor fue atendido en el lugar y movilizado en una UVI al hospital de Guadalajara, en un operativo que contó también con la colaboración de la Policía Local.
Por el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud del menor ni las circunstancias exactas que envolvieron el suceso.
