Qué hacer en Toledo en Semana Santa: rutas y excursiones imprescindibles

Toledo, la ciudad de las tres culturas declarada Patrimonio la Humanidad es un destino obligado ya no solo durante estas vacaciones de Semana Santa sino durante todo el año.

A parte de las imponentes procesiones que inundarán de silencio y pasión el corazón de los toledanos y visitantes, durante estos días, Toledo alberga numerosas rutas y excursiones que te harán descubrir zonas subterráneas poco conocidas, secretos y leyendas, mezquitas, sinagogas, restos arqueológicos, etc.

En este sentido, Alberto López, guía turístico de una de las empresas de visitas guiadas más conocidas de la ciudad, Pasearte Toledo, no explica cuales son las excursiones imprescindibles según su dilatada experiencia en este sector.

Ruta los subterráneo de Toledo Pasearte Toledo

Ruta de los subterráneos de Toledo

Bajo las calles y plazas de Toledo se encuentra una auténtica ciudad subterránea que alberga restos de baños árabes, termas romanas, pozos, casas judías, etc. Alberto destaca esta ruta como una de las imprescindibles ya que se visitan los siguientes 5 lugares en el Casco Histórico de Toledo que alguno de ellos no son accesibles si no se visita con un guía oficial autorizado:

Mazmorras de la Posada de la Hermandad.

Baños Árabes del Cenizal. (Cerrado al público, sólo visitable con guía acreditado)

Las Termas Romanas.

El Pozo del Salvador. (Cerrado al público, sólo visitable con guía)

La Casa del Judío. (Cerrado al público salvo con guía oficial)

Los subterráneo de Toledo es una de las rutas más demandas en Pasearte Toledo, está disponible durante todo el año, tiene una duración de 2 horas, está adaptada para todas las edades y parte desde la plaza del Teatro Rojas hasta acabar en la Plaza de Zocodover. Tiene un coste de 12 euros por persona.

Ruta: Pulsera Turística de Toledo que recorre 7 monumentos Pasearte Toledo

Pulsera Turística de Toledo: 7 monumentos

Si quieres conocer los monumentos y el patrimonio más importante de la ciudad, esta es tu elección. La ruta: Pulsera Turística de Toledo comienza desde la Plaza de Zocodover y realiza un extenso recorrido visitando los siguientes monumentos:

Mezquita de El Cristo de la Luz, una mezquita califal del siglo X.

Iglesia de San Ildefonso donde podrás subir a una de sus torres donde tendrás una de las vistas más impresionantes que hay de Toledo.

Calle Santo Tomé del barrio judío y la Iglesia Santo Tomé donde se encuentra el cuadro del Entierro del Señor de Orgaz.

Sinagoga de Santa María la Blanca

Monasterio de San Juan de los Reyes

Iglesia del Salvador

Colegio de Doncellas Nobles.

Esta es la ruta más completa para conocer Toledo. Además te ahorrarás unos cuantos euros porque cada monumento por separado cuesta 4€, mientras que la pulsera está a un precio de 12€, los menores de 11 años es gratis.

Zona subterránea de Toledo que alberga instrumentos de tortura Pasearte Toledo

Ruta nocturna de leyenda y misterio

Si Toledo es bonita de día, de noche aún más. Desde Pasearte Toledo recomiendan esta ruta porque te permite conocer las zonas más desconocidas de la ciudad imperial, así como la parte más romántica a través de las leyendas de grandes poetas y narradores como Bécquer.

Además para los más aventureros este recorrido te hará descubrir historias relacionadas con brujas, hechiceras, momias, inquisición hasta visitarás un espacio subterráneo que cuenta con una exposición de instrumentos de tortura.

Este recorrido está disponible todos los días (salvo jueves y domingo) a partir de las 19. 30 horas, tiene una duración de 2 horas, no se recomienda para menores de ocho años y tiene un precio de 12 euros por persona.

Catedral Primada de Toledo Wikipedia

La Joya de Toledo

No puedes irte de Toledo sin conocer su gran joya arquitectónica, la Catedral Primada de Toledo, una de las mayores construcciones de estilo gótico, solamente por detrás de la catedral de Sevilla.

Desde su Puerta Llana de estilo neoclásico podrás acceder a esta majestuosa catedral conformada por cinco naves en forma de crucero cuyo techos capitulares son de influencia árabe, además de sus capillas laterales y una girola.

A través de este recorrido disponible de lunes a sábado para todos los públicos y que dura 1 hora y 50 minutos aproximadamente conocerás cada detalle, cada historia, cada rincón y cada leyenda de la Catedral Primada de Toledo. El precio es de 20 euros por persona, con entrada incluida. Los menores de 10 años es gratis.