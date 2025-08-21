Muere el herido en la pelea multitudinaria de Reíllo (Cuenca) durante las fiestas patronales

Un hombre de 37 años ha fallecido tras no superar las graves lesiones sufridas durante una violenta pelea multitudinaria en Reíllo (Cuenca), que tuvo lugar en plena celebración de las fiestas patronales de este pequeño municipio de la Serranía Baja.

El suceso se produjo en la madrugada del pasado 14 de agosto, alrededor de las 3.45 horas, en las inmediaciones del campo de fútbol local, coincidiendo con uno de los momentos de mayor afluencia de personas en los festejos en honor a San Roque.

Según las primeras informaciones del Servicio de Emergencias 112, en la pelea participaron cerca de una treintena de personas, lo que generó una situación de gran tensión y caos en el pueblo, que cuenta con poco más de un centenar de habitantes censados.

El varón herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde permanecía ingresado desde entonces. Finalmente, no ha podido recuperarse y ha fallecido en las últimas horas, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.

La Guardia Civil detuvo poco después de los hechos a un hombre de 48 años como uno de los principales implicados en la reyerta.