Un ataque con arma blanca deja a un turista herido en una avenida de Toledo: el agresor ya ha sido detenido

Un hombre de 29 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un ataque con arma blanca a un turista que se encontraba paseando junto a su pareja por las inmediaciones de la estación de autobuses de la capital regional.

Los hechos ocurrieron en septiembre, cuando la víctima y su pareja caminaban de madrugada por la avenida Castilla-La Mancha y, sin esperarlo, una persona se acercó a él por la espalda y le asestó varios pinchazos en el torso, lo que hizo que la víctima cayera al suelo.

Según ha informado la Policía, en ese momento la víctima intentó defenderse de un segundo ataque por parte del presunto agresor, quien huyó del lugar seguidamente. Tras estos hechos, los afectados avisaron de lo sucedido a la Policía Nacional a través del 091.

Las patrullas que acudieron al lugar prestaron auxilio a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, que le realizaron unas curas de emergencia y le recomendaron que acudiera al hospital, al que llegó por sus propios medios.

Un sospechoso reincidente

A pesar de que se desconocía el propósito del ataque y únicamente se disponía de una descripción física del autor, los investigadores lograron identificar a un posible sospechoso, que resultó ser un varón que residía en las inmediaciones y había protagonizado recientemente varios incidentes violentos con los vecinos de la zona.

El registro de su domicilio ha permitido encontrar las prendas de ropa que llevaba puestas el día que tuvo lugar el suceso, así como varias armas blancas. El implicado ya ha sido detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.