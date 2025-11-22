Este es el pueblo valenciano donde están a casi a menos cinco grados bajo cero

Las temperaturas mínimas de esta madrugada en la Comunitat Valenciana siguen en descenso y han bajado de los cero grados en algunos puntos, especialmente en el interior, con un valor de casi -5 grados (-4,8) en Ademuz (Valencia) como el más bajo de la jornada según la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de Ademuz, que el viernes marcó -3 grados, destacan los -3,6 grados de Villena (Alicante) frente los -0,4 de ayer, los -3,2 de Utiel (Valencia), que ayer registró -2,3, y los -3 grados que se han registrado en la Pobla de Benifassà y Castellfort, ambos en la provincia de Castellón y que son prácticamente igual que el viernes.

En la provincia de Castellón, Vilafranca ha registrado los mismos -1,8 grados del viernes, al igual que Morella, que ronda los -1 grados, y Atzeneta del Maestrat ha bajado a -1,1 grados, frente los -0,6 de ayer.

Por su parte, en la provincia de Valencia, Jalance ha llegado esta madrugada a -2,5 grados, frente los -0,5 que registró este viernes y en Carcaixent se han quedado prácticamente con el mismo registro (-0,3 frent a -0,5 de ayer).

Ante la bajada de las temperaturas, Emergencias de la Generalitat, recuerda que "es mejor abrigarse con diversas capas que con un sola gruesa y dentro de casa, que se renueve el aire si se usan braseros o estufas de gas.