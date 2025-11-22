Acceso

Este es el pueblo valenciano donde están a casi a menos cinco grados bajo cero

Varios municipios de la Comunitat registran temperaturas muy invernales

Una persona recorre la Marjal del Moro cuando un manto de bruma ha cubierto el paisaje durante este último martes de Abril de 2021 que está siendo un mes con muchos días de lluvia y frío en la Comunitat Valenciana
Varios municipios bajo cero este sábado en la Comunitat ValencianaKai FörsterlingAgencia EFE
    Redacción Valencia
Las temperaturas mínimas de esta madrugada en la Comunitat Valenciana siguen en descenso y han bajado de los cero grados en algunos puntos, especialmente en el interior, con un valor de casi -5 grados (-4,8) en Ademuz (Valencia) como el más bajo de la jornada según la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de Ademuz, que el viernes marcó -3 grados, destacan los -3,6 grados de Villena (Alicante) frente los -0,4 de ayer, los -3,2 de Utiel (Valencia), que ayer registró -2,3, y los -3 grados que se han registrado en la Pobla de Benifassà y Castellfort, ambos en la provincia de Castellón y que son prácticamente igual que el viernes.

En la provincia de Castellón, Vilafranca ha registrado los mismos -1,8 grados del viernes, al igual que Morella, que ronda los -1 grados, y Atzeneta del Maestrat ha bajado a -1,1 grados, frente los -0,6 de ayer.

Por su parte, en la provincia de Valencia, Jalance ha llegado esta madrugada a -2,5 grados, frente los -0,5 que registró este viernes y en Carcaixent se han quedado prácticamente con el mismo registro (-0,3 frent a -0,5 de ayer).

Ante la bajada de las temperaturas, Emergencias de la Generalitat, recuerda que "es mejor abrigarse con diversas capas que con un sola gruesa y dentro de casa, que se renueve el aire si se usan braseros o estufas de gas.

