El tiempo en Castilla-La Mancha para el Día de la Hispanidad: esta es la probabilidad de lluvia y las zonas afectadas

Si tenías pensado disfrutar del aire libre este fin de semana en Castilla-La Mancha más vale que tengas a mano el paraguas y consultes la previsión antes de salir. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un fin de semana inestable en buena parte del territorio regional, con lluvias dispersas, cielos cubiertos y temperaturas suaves que no llegarán a ser especialmente frías, pero tampoco veraniegas.

El arranque llega este viernes, 10 de octubre, con cielos nubosos o cubiertos, especialmente en el sureste, donde se han activado avisos por chubascos localmente fuertes en el este de Albacete. Las lluvias podrían extenderse a zonas de Ciudad Real, la Alcarria y la Serranía de Cuenca a lo largo del día. También habrá brumas y bancos de niebla en zonas altas de Albacete, Toledo y la Ibérica conquense.

En cuanto a temperaturas, las máximas bajan ligeramente, especialmente en Albacete, que no superará los 18 °C. En el resto de provincias los termómetros se moverán entre los 22 y 25 grados. Las mínimas, sin grandes cambios: entre los 10 °C de Cuenca y los 14 °C de Toledo y Ciudad Real.

Más lluvias en Albacete y Cuenca

Para este sábado, l1 de octubre, la situación será muy similar, aunque con una ligera mejoría en la mitad occidental. Se esperan chubascos puntualmente fuertes en el extremo sureste de Albacete por la mañana, que podrían extenderse a zonas de Cuenca por la tarde. La nubosidad irá en aumento desde el mediodía, sobre todo en zonas de montaña.

Las temperaturas se mantienen suaves. Por un lado, las máximas oscilarán entre los 20 grados en Albacete y los 25 en Toledo, mientras que las mínimas rondarán los 12-13 grados. Los vientos serán flojos de componente este, con algo más de intensidad en zonas de La Mancha.

Mejora parcial

El domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, comenzará con cielos cubiertos en el sureste y zonas altas del noreste, aunque a partir del mediodía se abrirán claros en muchas zonas. Sin embargo, no se descartan lluvias débiles por la tarde en el nordeste, especialmente en zonas montañosas. En Albacete y Cuenca las nubes volverán a tomar protagonismo al final del día.

La jornada del próximo lunes , 13 de octubre, seguirá el patrón similar, con cielos nubosos en buena parte de Albacete y Cuenca, y posibilidad de chubascos más intensos en el sureste y en la Ibérica. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas entre los 22 y 26 grados y mínimas suaves, entre 11 y 15 grados.