Ni Mahou, ni Cruzcampo: esta es la cerveza favorita de los españoles

La cerveza es la bebida alcohólica más popular entre los españoles, y es que tres de cada cuatro la consumen -principalmente en ocasiones sociales y con comida como el aperitivo-, convirtiéndose en su favorita frente a otras opciones. Tanto es así que durante 2024 el consumo de cerveza en España se situó en 52,8 litros por persona.

Nuestro país cuenta con una larga tradición cervecera, pero no todas las marcas de este líquido dorado gozan de la misma popularidad. Con el paso del tiempo, algunas han logrado destacar y conquistar a un número creciente de seguidores. La pregunta es clara: ¿cuáles son las cervezas favoritas de los españoles en cada comunidad autónoma?

Este año, el liderazgo indiscutible lo vuelve a ostentar Estrella Galicia, que se ha alzado con el 42% de los votos. La enseña del grupo gallego Hijos de Rivera no solo reina en su tierra natal, sino que también ha afianzado su posición en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, además de las Islas Baleares y Melilla. "Consolida así su papel de líder apoyándose en su estrategia de expansión y su fuerte vínculo cultural con la música y los festivales", señala el análisis llevado a cabo por Accumin Intelligence.

La cerveza gallega triplica a su más cercano competidor, Mahou, que mantiene la segunda posición con un 14% de los votos. La marca madrileña tiene un fuerte arraigo en la capital así como en buena parte del centro peninsular (Castilla-La Mancha) y sigue reforzando su relación con el consumidor español impulsando cervezas sin alcohol y nuevos formatos.

Marcas de cerveza Deyde Datacentric

Alhambra echa a Heineken del podio y ocupa la tercera posición con un 8% de los votos, consolidando así su crecimiento y reconocimiento en el mercado. La marca refuerza su posicionamiento premium centrándose en la experiencia sensorial, y su icónica 1925 se ha convertido en una de las referencias más valoradas en el sector hostelero, clave para impulsar su visibilidad a nivel nacional.

No obstante, el estudio asevera que las posiciones en el podio nacional de Estrella Galicia y Alhambra no se corresponden con su dominio en ventas, puesto que ambas marcas ocupan puestos "sensiblemente inferiores".

Por su parte, Estrella Damm se impone en Cataluña, la cerveza Ambar en Aragón, Estrella de Levante en Murcia, Cruzcampo en Andalucía y Ceuta, y Dorada en las Islas Canarias.