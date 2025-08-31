Desde el 1 de septiembre los viajes en autobús serán gratuitos en Castilla y León. Así es como tienes que solicitar la tarjeta Buscyl

Este lunes 1 de septiembre los viajes en autobús serán gratuitos en Castilla y León, gracias a la pionera iniciativa que ha puesto en marcha la Junta con la nueva tarjeta "Buscyl", una pionera herramienta que permite a todos los ciudadanos empadronados en la comunidad viajar de forma gratuita en las rutas de autobús de competencia autonómica.

El proceso para solicitar esta tarjeta ya se encuentra abierto y puede realizarse tanto de manera telemática como presencial en las oficinas habilitadas. Esta medida representa un cambio significativo en el modelo de movilidad de la región, con un impacto directo en provincias como Soria, donde el transporte por carretera es fundamental para la conexión entre los distintos núcleos de población. El objetivo principal de esta iniciativa es facilitar el acceso al transporte público, fomentar su uso y contribuir a la cohesión territorial, especialmente en el medio rural.

La tarjeta “Buscyl” es de carácter personal e intransferible y su uso está destinado a los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera que son titularidad de la Comunidad de Castilla y León. La herramienta es el nuevo soporte físico que acredita al titular como beneficiario del transporte público gratuito en Castilla y León. Según fuentes del Gobierno regional , esta tarjeta sustituye a los anteriores bonos y descuentos, unificando el sistema en un único título gratuito para todos los residentes. Una vez obtenida, el usuario solo tendrá que presentarla al acceder al autobús para validar su viaje sin coste alguno en las rutas cubiertas por el programa.

El requisito fundamental para poder acceder a la tarjeta Buscyl es de carácter administrativo y no depende de la edad ni del nivel de renta del solicitante, es estar empadronado en cualquier municipio de la Comunidad, lo que hay que acreditarmediante la presentación de un certificado de empadronamiento en vigor en el momento de realizar la solicitud.

Cómo solicitar la tarjeta “Buscyl”

Para solicitar la nueva herramienta para viajar gratis en Castilla y León, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que dirige José Luis Sanz Merino, ha habilitado dos vías principales para que los ciudadanos puedan solicitar su tarjeta, facilitando así el acceso a todos los perfiles de usuario. Es imprescindible tener preparada la documentación necesaria antes de iniciar el trámite.

Documentación necesaria

Independientemente del método elegido, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:

-Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.

-Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor.

-Una fotografía reciente en color y de tamaño carné.

-Certificado de empadronamiento expedido por el ayuntamiento correspondiente con una antigüedad máxima de tres meses.

Solicitud telemática (online)

Es la vía más recomendada por su agilidad. Los pasos a seguir son los siguientes:

1.Acceder a la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, en el apartado específico de la tarjeta Buscyl .

2.Identificarse mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos, como el certificado digital o el sistema Cl@ve.

3.Cumplimentar el formulario de solicitud en línea.

4.Adjuntar los documentos requeridos en formato digital (escaneados o en fotografía legible).

5.Registrar y enviar la solicitud.

Solicitud presencial

Para quienes prefieran realizar el trámite en persona, el procedimiento es el siguiente:

1.Descargar y rellenar el formulario de solicitud disponible en el portal web de la Junta.

2.Reunir toda la documentación necesaria en formato físico.

3.Presentar la solicitud y los documentos en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros de la Junta de Castilla y León. En el caso de Soria, la oficina de referencia es el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital.

Esta herramienta ya se puso en marcha para los menores de 15 años, y desde este lunes 1 de septiembre será efectivo para todos los castellanos y leoneses. La Junta estima que unas 130.000 personas contarán desde el lunes, 1 de septiembre, con la tarjeta “Buscyl” para disfrutar de transporte gratuito en 284 rutas de las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid y el despliegue de unas 200 de carácter interurbano.

La implantación del sistema estará lista el 30 de septiembre. Al final de ese periodo, la gratuidad llegará a 2.610 rutas autonómicas y 395 concesiones. Así, el 1 de septiembre arrancará la implantación en las áreas metropolitana de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. Ese mismo día comenzará también el despliegue de unas 200 interurbanas, unas 50 por provincia, en concesiones de transporte en Ávila, Palencia, Soria y Zamora, territorios que no cuentan con servicio metropolitano.

En semanas posteriores, concretamente el 15 de septiembre, será el turno del transporte interurbano de las nueve provincias, 444 en total y 78 concesiones. Y ya el 30 de septiembre, otras 1.882 y 245 concesiones.