Iberaval acerca su función a las empresas y autónomos también en podcast

En su afán por seguir prestando el mejor servicio a las empresas y los autónomos, la Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval no duda en aprovechar todas las armas y herramientas que tenga a su disposición, en este caso tecnológicas. Así, la entidad que preside César Pontvianne ha lanzado lanza el podcast ‘Compromiso Iberaval’, al que ya se puede acceder desde las principales plataformas de streaming (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Ivoox), y que cada mes aportará los contenidos más relevantes en la actividad de la SGR..

“Queremos contar lo que hacemos, cómo lo hacemos y explicar cómo podemos mejorar”, señala Pontvianne sobre esta nueva iniciativa, en cuyo primer episodio, coordinado y presentado por el director de Comunicación y Marketing Digital de Iberaval, José María Sánchez, se incluye una entrevista con el presidente de la sociedad de garantía, una charla con los creadores de la nueva identidad visual creada por la empresa, Félix Rodríguez y Ana María Hernández, del estudio Pobrelavaca, así como una conversación con el escritor Gonzalo Giner, ganador del premio Fernando Lara 2020, quien ha despachado ya 1,5 millones de copias de sus diferentes libros.

César Pontvianne pone de relieve, en el transcurso del podcast, el 40 aniversario de la entidad, motivo por el cual se ha apostado por relanzar la marca. “Queremos mostrar nuestro compromiso -término que da título al podcast- hacia las empresas. Desde la cercanía, llevando esta efeméride a las provincias y zonas de influencia de nuestra actividad y celebrando con los socios, estos 40 años”, sentencia.

Preguntado sobre el papel de Iberaval ante la crisis económica derivada de la epidemiológica, Pontvianne apunta que “desde el minuto uno fuimos conscientes de la gravedad de la situación” y considera que la “anticipación” resultó fundamental para respaldar a miles de negocios.

“Pusimos en circulación, incluso antes de que saliesen los ICO, 100 millones de euros contra nuestro balance, es cierto que con el apoyo de la Junta de Castilla y León, pero con un propósito: poner en circulación la mayor cantidad de préstamos posible”, dice.

Con respecto a los sectores más azotados por la crisis, Pontvianne señala que “lo fundamental es trasladarles un mensaje de que no están solos”. Iberaval va a aportar -continúa- mayor flexibilidad y líneas de apoyo específicas. “Vamos a intentar que sobrevivan el mayor número posible, y no sólo como sociedad de garantía, sino también, cuando pase todo esto y sea factible, como clientes”, sentencia, para agregar que “tenemos que apoyar a la hostelería, no sólo desde el ámbito institucional, sino desde el del consumidor”.

Plan estratégico

En cuanto al cumplimiento del Plan Estratégico de Iberaval 2020-2022, Pontvianne recuerda que hace un año apostaba por alcanzar los 1.000 millones de riesgo vivo -importe prestado pendiente de devolución- en la entidad al finalizar ese trienio, y ese parámetro está prácticamente alcanzado.

“Ya trabajamos por reorientar nuestros objetivos, porque creo que tenemos que cambiar el foco del crecimiento al de la sostenibilidad del sistema, e iremos viendo cada seis meses cómo lo vamos realizando”, manifiesta, tras añadir que “las fichas nos están cambiando continuamente, por la pandemia, por los apoyos públicos y por la regulación”.

El podcast de Iberaval está enfocado a todo tipo de público, si bien pone el foco en el ámbito empresarial, aunque incorpora contenidos más allá de la economía. Algo que puede verse en la sección de la publicación que lleva por título ‘No todo es economía’, que se estrena con la presencia del escritor del best sellers (ha vendido más de 1,5 millones de copias de sus libros) y premio Fernando Lara 2020 Gonzalo Giner, quien recientemente ha publicado el libro La bruma verde.

El autor, veterinario de profesión, habla de la trama de este nuevo relato, ambientado en la República Democrática del Congo, pero también da su particular visión sobre la expansión del COVID-19.

De hecho, alerta del “peligro” que suponen pandemias como la actual, por zoonosis, es decir proveniente de animales salvajes que han contagiado al hombre. “Deberíamos replantearnos cómo estamos tratando a la naturaleza y a esos animales”, reflexiona Giner, quien considera que toda conducta tiene consecuencias.

“Los coronavirus son un tipo de virus muy conocido en el mundo veterinario, pero a la profesión veterinaria no se nos ha tenido en cuenta en absoluto, en España, cuando estamos muy acostumbrados a trabajar tanto en nuestros laboratorios, como los técnicos a trabajar pandemias e infecciones como éstas, que son muy contagiosas”, asegura.

Un hecho que, a su entender, contrasta con lo ocurrido en Francia, Alemania o Inglaterra, donde sí se contó con veterinarios en los diferentes comités de expertos. En este contexto, argumenta que “el enfoque, desde el punto de vista sanitario y político, a mi juicio, no ha sido el correcto”, lo que ha tenido como consecuencia “retrasos y más contagios de los que deberíamos haber tenido”.

Por último, Gonzalo Giner advierte, “estos virus son complicados -en referencia a los coronavirus-, y hemos de ver qué pasa con la especie humana, pero en animales cuesta conseguir inmunidades a muy largo plazo, incluso son necesarias muchísimas revacunaciones”.