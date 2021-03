“Nos vemos el lunes”

Será este lunes, en Valladolid, cuando el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aborden el pacto de Gobierno de la Junta tras la moción de censura presentada por el PSOE de Luis Tudanca este miércoles. Y es que ambos dirigentes han coincidido esta tarde durante el homenaje a las víctimas del 11-M celebrada en Madrid, y que ha estado presidida por el rey Felipe VI. La intención de la dirigente es respaldar al actual Gobierno y rechazar tajantemente un cambio de postura de la formación naranja para aliarse con los socialistas.

Alfonso Fernández Mañueco, asiste en Madrid al acto organizado con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, junto a Pablo Casado y José Luis Almeida

Momentos antes de que comenzaran los actos, se les ha visto conversar de manera sosegada y se han emplazado para la próxima semana para corroborar ese pacto de Gobierno entre PP y Ciudadanos y echar por tierra las intenciones del PSOE de llegar a presidir la Junta.

Inés Arrimadas ha puesto como ejemplo de “responsabilidad y sensatez” a Alfonso Fernández Mañueco frente a un PP nacional y madrileño que “unilateralmente ha decidido dinamitar los puentes”. “Dentro del PP no todos son iguales, Mañueco y Moreno (presidente de Andalucía) se comportan con “responsabilidad y sensatez”, ha argumentado.

Arrimadas aprovechará su viaje a Castilla y León para reunirse con los procuradores de su partido y visitar al alcalde de León, Mario Simón.

En este acto, el presidente de la Junta ha representado a Castilla y León, y a través del twitter ha señalado que “renovamos nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo. Nos han enseñado que rendirse no es una opción que no hay que perder la esperanza y que hay que levantarse siempre”.

En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo desde #CastillayLeón, renovamos nuestro compromiso con ellas. Nos han enseñado que rendirse no es una opción, que no hay que perder la esperanza y que hay que levantarse siempre. #Dignidad #Justicia #Verdad y #Memoria pic.twitter.com/McOA7NNFdw — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) March 11, 2021

Y en Valladolid, reunión ordinaria de la Junta Directiva de Ciudadanos presidida por Gemma Villarroel, quien en rueda de prensa posterior manifestaba su “plena confianza” en que los actuales doce procuradores de Cs respalden el gobierno de coalición con el PP, a la vez que corroboró que no corren peligro alguno los pactos existentes en la actualidad en ayuntamientos y diputaciones de la provincia.

Villarroel tildó la moción de censura como “bomba de humo” del PSOE, que está “buscando inestabilidad” , en un momento en el que debe apoyar a “salir de la crisis”, a la vez que ha señalado que el actual Gobierno está gestionando bien la crisis económica.

Reunión ordinaria de la Junta Directiva de Ciudadanos en Castilla y León

También ha respondido, tras conocerse el auto de imputación a ex altos cargos de la Junta en la trama eólica, que “si los imputados no son cargos actuales no afecta al pacto”.