Fernández Mañueco reitera su confianza en la palabra de Inés Arrimadas y de Ciudadanos

Confianza plena en Ciudadanos y en la presidenta de su formación, Inés Arrimadas. Es la que tiene el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que la moción de censura planteada por el PSOE en Castilla y León no salga adelante, ya que necesita imperiosamente el apoyo de alguno de los procuradores de la formación naranja.

Así lo ha manifestado al participar en el programa de radio “Herrera en Cope”, presentado por el periodista Carlos Herrera, y donde reconoció que él, se halla en actitud “Santa Teresa” como “paciencia, serenidad y prudencia”, ante los terremotos políticos que se están viviendo en estos momentos en España.

Durante esta pequeña entrevista, el presidente castellano y leonés ha vuelto a ratificar su “total confianza” en Ciudadanos Castilla y León así como en los miembros de su partido, al subrayan que juntos trabajan en “hacer política con mayúsculas y por ello solo se preocupan de los problemas de las personas”.

“Yo creo en lo que veo y las personas de Cs de esta Comunidad, que me merecen todo el crédito, tienen mi confianza y yo la suya. Con Inés Arrimadas he hablado antes de que se presentara la moción y a mí me ha dado su palabra y desde luego confío en ella”, ha sentenciado.

Respecto a la moción de censura presentada por los socialistas ha argumentado que “está inspirada por Pedro Sánchez” como parte de sus “experimentos maquiavélicos”, y ha alegado que no “tiene justificación alguna” en una situación “tan complicada y compleja como la actual”.

Preguntado sobre las informaciones que apuntan a que el presidente del PP podría relegarlo y recordó que tal y como decía Mariano Rajoy: “Génova es un concepto jurídico indeterminado”.

En este sentido, reveló que ayer habló sobre la situación política en Castilla y León con el presidente del partido, Pablo Casado, con el que tiene una “cordial relación”, y garantizó que se siente “totalmente respaldado por él”. “Pablo Casado cuenta con mi lealtad personal y política más allá de esas informaciones periodísticas”, expresó,

Respecto a las estrategias que establece Pablo Casado con respecto a desvincularse de VOX o querer ocupar el espacio político que puede dejar Ciudadanos tras apoyar la caída del Gobierno de Murcia, el presidente de la Junta, abogó por que Pablo Casado hable “no con VOX sino con los votantes del centro derecha, ahora fragmentado, para demostrar que el PP es capaz de dar estabilidad y gobernar con seriedad y responsabilidad. “Creo que Pablo Casado lleva con certeza el timón”, puntualizó, para después respaldar su estrategia.

Por otro lado, criticó que el Gobierno de España transfiera a las comunidades autónomas ayudas para el sector hostelero sin hablar con las mismas y sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Respecto a la pandemia, el presidente de la Comunidad apostó por los cierres perimetrales en el puente de San José y Semana Santa, y aseguró que durante el pico de la tercera ola, el Sacyl realizó, en una semana, cribados con antígenos al siete por ciento de la población, por lo que el Sistema Público Sanitario ha respondido “a la perfección” ante la pandemia.

“Estamos tomando medidas preventivas para evitar el contagio y la movilidad. Es por ello que mantenemos el toque de queda y reducción de las personas no convivientes a cuatro. Son medidas para que no haya una cuarta ola”, concluyó.