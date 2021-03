Tudanca: “Ha habido conversaciones con Ciudadanos, las hay y las habrá”

La Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces se reunirá mañana para confirmar que el lunes se debatirá la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, así como para fijar el orden del día.

Una iniciativa que tiene pocos visos de prosperar, a tenor de las declaraciones, contundentes, de los dirigentes de Ciudadanos, tanto a nivel nacional como autonómico, así como de los doce procuradores que conforman el Grupo Parlamentario de la formación “naranja” en las Cortes.

Todos ellos han mostrado su rechazo a la moción y que votarán no, garantizando así el Gobierno de coalición de PP y Cs en Castilla y León y el pacto para la gobernabilidad suscrito por ambas formaciones con cien punto hasta 2023.

Mientras tanto, su principal protagonista, el socialista Luis Tudanca sigue alimentando sus opciones de éxito en esta moción de censura, por un lado, dejando entrever que, como suele decirse por estos lares “hasta el rabo todo es toro” porque ha hablado, habla y seguirá hablando con los dirigentes de Ciudadanos y, por otro, aumentando su presión a los dirigentes de la formación que lidera Gemma Villarroel en la Comunidad y David Castaño en las Cortes.

“Miente quien diga desde Ciudadanos que jamás han hablado con el PSOE”, decía este miércoles Tudanca, preguntado por la moción tras reunirse en Salamanca con colectivos sociales, económicos y empresariales. El dirigente socialista aseguraba, contundente, que “ha habido conversaciones con gente de Ciudadanos, que las hay y que las habrá.” Además, apuntaba que el PSOE sigue trabajando de forma discreta para asegurar el éxito de esta moción de censura.

🗣️ @luistudanca:



Ciudadanos tiene la última oportunidad de ser partícipes del cambio y la regeneración en Castilla y León.



Puede ser con ellos o no, pero llegará a está Comunidad.



Les vuelvo a pedir una reflexión. Sé que en Cs hay gente decente y honrada.#EsperanzaParaCyL pic.twitter.com/hraVazSvuq — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) March 17, 2021

El también portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE volvía a recordar a Ciudadanos que tienen su última oportunidad “de ser partícipe del cambio y la regeneración en Castilla y León”, e insistía en que es consciente y sabe que en esta formación “hay gente decente y honrada que no vino aquí para lo que están haciendo” y apelaba a ellos para que den su apoyo a la moción de censura que ha presentado el PSOE y “dar esperanza a Castilla y León”.

Sobre el fondo de la cuestión, el secretario regional del PSOE volvía a acusar a Fernández Mañueco e Igea de enfrentarse con todo y contra todos así como de “incumplir” sus compromisos y “tirar a la basura” el pacto para la reactivación. “Están dispuestos a todo por el poder, pero nosotros no. El fin no justifica los medios. Y a pesar de no luchar con las mismas armas que ellos, no nos vamos a rendir”, señalaba.

Tudanca ahondaba en la idea de que el Partido Popular “compra y vende voluntades”, mientras que el PSOE solo le mueve la defensa de Castilla y León. “Para algunos eso no es suficiente, pero para nosotros es mucho”, sentenciaba.

Poro otro lado, Tudanca aseguraba que no dimitirá si fracasa la iniciativa y cargaba contra el PP por introducir este “perverso” debate en la opinión pública. “Intentan poner en el mismo plano a los corruptos, a los que compran diputados y a los que hacen todo lo posible con la legitimidad que da haber ganado las elecciones”, denunciaba el dirigente socialista, quien apuntaba que este “no puede ser el juego” e insistía en que desde su partido están haciendo todo lo posible para que Castilla y León “tenga futuro”.

Por otra parte, Tudanca negaba que la Alcaldía de Salamanca haya sido ofrecida como moneda de cambio en la negociación de la moción de censura y aseguraba, tajante, que no se ha producido ninguna conversación entre el presidente, Pedro Sánchez, y la secretaria general de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en este sentido.

Algunas informaciones apuntaban a que Sánchez habría ofrecido el apoyo de los concejales socialistas en el Consistorio charro para encumbrar al bastón de mando a la líder de la formación naranja en Salamanca, Ana Suárez. “No es cierto”, contestaba el dirigente socialista, mientras explicaba que en 2019, tras las municipales, el PSOE pudo gobernar pero que no lo hicieron porque no quisieron entrar en ese juego. “Nosotros respetamos la voluntad de la ciudadanía”, decía.

💪 A pesar de no luchar con las mismas armas, no nos vamos a rendir para dar esperanza a esta tierra.



❌ El PP ha vaciado CyL en los últimos 30 años.



🌾 Por fin un Gobierno de España se toma en serio la lucha contra la despoblación.



📹 @luistudanca en Salamanca#DefenderCyL pic.twitter.com/B8Q76nL1j4 — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) March 17, 2021

Gran oportunidad

Tras reunirse con colectivos sociales y económicos de Salamanca en el Palacio Arzobispo Fonseca, el secretario regional del PSOE lamentaba que “generaciones enteras hayan tenido que abandonar la tierra que les vio nacer”. Esta tierra necesita un cambio. Aquel que votaron los ciudadanos de Salamanca y Catilla y León durante la últimas elecciones autonómicas, que ganamos por primera vez en 30 años. Y no solo quienes nos apoyaron a nosotros, sino a aquellos que se presentaron con la promesa del cambio”, decía en referencia a Ciudadanos.

Tudanca evidenciaba su compromiso “con la decencia” frente a “las ‘cajas b’ y los que han tenido que vender su sede”. “Los mismos que, a diferencia de hace 20 años, cuando ya compraban diputados, ahora ya no se avergüenzan, sino que hacen ostentación de ello”, denuncio. “Nos enfrentamos a quienes han vaciado Salamanca y Castilla y León durante los últimos 30 años”, insistía.

Sin embargo, lanzaba un mensaje de esperanza al futuro al asegurar que “estamos ante una gran oportunidad”, en referencia a la moción de censura que se debatirá el próximo lunes. “Las peores consecuencias de la pandemia están por venir, pero podemos cambiar las cosas gracias a los fondos europeos y a los mil millones de fondos extraordinarios para luchar contra la covid que ha repartido el Gobierno”, destacaba.