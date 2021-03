Una moción de censura para la historia, sin apoyos pero con dudas

Jornada para la historia la que se vivirá este lunes en las Cortes regionales, donde se debatirá y votará la primera moción de censura en los casi cuarenta años de existencia de la Comunidad contra un presidente de la Junta.

Los socialistas, de la mano de Luis Tudanca, son los que han promovido esta iniciativa para desalojar al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos que lidera Alfonso Fernández Mañueco, y esgrimen para ello, entre otras cuestiones, la «nefasta» gestión de la pandemia y la confrontación con los agentes sociales y económicos.

La moción da la sensación de que no prosperará, por cuanto Tudanca tan solo cuenta con los apoyos confirmados de los 35 procuradores de su partido y los dos de Podemos, que suman 37 por lo que le faltarían otros cuatro para conseguir los 41 que otorgan la mayoría absoluta en la Cámara.

Si bien, la fuga de la procuradora de Ciudadanos por Salamanca, María Montero, al Grupo Mixto como no adscrita, «decepcionada» por que en su opinión no se ha producido el «cambio y la regeneración» que Cs prometió hace dos años, además de provocar que PP y Ciudadanos pierdan la mayoría en las Cortes y dependan del resto de formaciones, ha conseguido abrir un nuevo escenario así como llenar de dudas e incertidumbre a esta sesión. Nadie se fía ya de nadie.

En el PP, el propio presidente Fernández Mañueco se muestra convencido de que la moción de censura no saldrá adelante. Confía en que los once diputados naranjas voten «no» a la iniciativa y que, sumados a los 29 de los populares y al escaño de Vox, cuya representante, Fátima Pinacho, ha confirmado que no favorecerá un Gobierno socialcomunista en Castilla y León, sumarían los 41 representantes necesarios para tumbar la moción y mantener por tanto el Gobierno de coalición.

Por Ávila se abstiene

Por Ávila ya ha anunciado que se va abstener mientras que la UPL no decidirán hasta escuchar el programa de Luis Tudanca, y los primeros se reunieron el sábado con el presidente de la Junta, pero no habían decidido el sentido de voto tampoco. Así, suponiendo que Montero votase a favor de la moción, el PSOE necesitaría otros tres apoyos. Uno podría llegar de la formación leonesista y, los otros dos de Cs que decidan romper la disciplina de partido. De no contar tampoco con el apoyo de la UPL, Tudanca requeriría de tres diputados de Cs o de dos si logra atraer a su proyecto a la UPL.

Desde Ciudadanos confían en que los once procuradores que están en el Grupo Parlamentario votarán en contra. La mayoría de ellos lo han confirmado públicamente en diferentes medios de comunicación o a través de sus perfiles de las redes sociales. Es el caso de las cinco mujeres del Grupo que quedan (Alba Bermejo, María Teresa Gago, Marta Sanz, Blanca Negrete e Inmaculada Gómez). También se da por hecho que votarán «no» el vicepresidente Igea y el portavoz del Grupo, David Castaño, mientras que José Ignacio Delgado y Francisco Javier Panizo también han confirmado que no apoyarán a los socialistas.

Solo faltan de pronunciarse públicamente Luis Fuentes, presidente de las Cortes, y Miguel Ángel González, secretario general del Grupo. Ambos estuvieron presentes en la rueda de prensa que dio el Grupo para hace visible su unidad y que no apoyarían la moción, pero también salió en la foto ese día María Montero.

PP y Ciudadanos acuden a la sesión en las Cortes con la confianza de que la moción de censura será rechazada, pero la política es el arte de lo imposible, por lo que la tensión e incertidumbre es máxima.

La votación será nominal y pública

La histórica sesión que vivirá el Parlamento está empañada por la pandemia y por las medidas de seguridad. No habrá invitados en las tribunas y los procuradores solo podrán estar en el hemiciclo a la hora de votar. Una votación que, además, será nominal y pública, ya que cada procurador será citado por sus apellidos y nombre para expresar el sí, no o abstención, lo que alargará más tiempo una sesión, que podría alargarse al martes en función de lo que decida el candidato, Luis Tudanca, con sus intervenciones, ya que no tiene límite de tiempo y puede pedir la palabra cuantas veces necesite para responder a un procurador.