Constantes interrupciones y llamadas al orden en otra caliente sesión plenaria

Pese al mea culpa que entonaron el viernes pasado los portavoces de los grupos parlamentarios que además expresaron su compromiso de intentar bajar el tono y ser más comedidos en las intervenciones plenarias y en las distintas comisiones del Parlamento, lo cierto es que, llegado el momento de la verdad, se queda en agua de borrajas y en palabras que una vez más se las lleva el viento.

Y es que la sesión plenaria de esta tarde, en la que se están llevando a cabio las preguntas de control al presidente Fernández Mañueco y a los miembros de su Gobierno por parte de los grupos y procuradores, ha vuelto a ser calentita, sobre todo en sus inicios, con los primeros espadas de PP, PSOE y Ciudadanos en liza.

De hecho, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha tenido que elevar la voz una vez más para dirigirse a sus señorías en varias ocasiones y decirles que estuvieran más tranquilos en sus escaños además de pedirles más educación cuando tuvieran la palabra sus contrincante en la arena política y dejaran de

“Tengamos tranquilidad y guarden las formas”, terciaba Fuentes, en varias ocasiones, sobre todo ante la vicepresidenta de las Cortes, la socialista Ana Sánchez, a quien llamó al orden hasta en dos ocasiones con amenaza de expulsarla del hemiciclo, como ya ocurriera al inicio de este periodo de sesiones, donde echó a la procuradora socialista por sus malos modos ante una intervención de la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

La socialista Ana Sánchez durante su cara a cara con Igea en las Cortes FOTO: Rubén cacho Agencia ICAL

Esta vez, Ana Sánchez volvía interrumpir al que hablaba, primeramente al presidente Fernández Mañueco durante su cara a cara con el portavoz socialista Luis Tudanca, y, poco después, al vicepresidente Francisco Igea, cuando respondía al socialista Diego Moreno, donde la dirigente socialista zamorana recibía su segunda llamada al orden de la tarde.

Igualmente, los nervios se volvían a poner a flor de piel entre sus señorías cuando en una pregunta de la socialista Patricia Gómez a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, sobre si la Junta comparte la decisión de PP y Ciudadanos de votar en el parlamento europeo contra las mujeres víctimas de violencia machista puedan acceder a ayudas para ellas y para su hijos, el tono se elevaba nuevamente en la réplica de la consejera provocando que la bancada socialista se alborotase y se produjeran nuevas interrupciones.

Ante esta tesitura, Fuentes se ponía duro y advertía, contundente, que no iba a permitir que no se guarden las formas en el hemiciclo y que mandaría callar a cualquier procurador que no dejara hablar al orador en el uso de la palabra.