Santiago Aparicio repetirá como presidente de CEOE Castilla y León por aclamación de la asamblea

La Asamblea Electoral de CEOE Castilla y León ha designado por aclamación a Santiago Aparicio como presidente de la patronal autonómica por tercer mandato consecutivo. El ya presidente había encabezado la única candidatura a la asamblea.

¡Enhorabuena, Santiago! Tenemos un firme compromiso con las empresas de #CastillayLeón, el crecimiento económico y la creación de empleo desde la colaboración público-privada y el diálogo social. https://t.co/wS6LzT2Y0g pic.twitter.com/GoAOuVqRv3 — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) April 7, 2022

Un acto, celebrado en la sede del CES de Castilla y León, que ha contado con la participación del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el máximo responsable de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Una cita en la que también han estado presentes el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el presidente de ATA, Lorenzo Amor, la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; así como la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén; la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones o el presidente del CES, Enrique Cabero.

Autoridades en la asamblea regional de la CEOE FOTO: La Razón

También se han elegido a los tres vocales que participarán en la Junta directiva que serán Javier Vega, del sector de la construcción, Agustín Lorenzo, del sector de las tecnologías de la información y Adolfo Sainz del comercio.

El presidente de CEOE Castilla y León durante su discurso, llamó a la responsabilidad a los sindicatos para sentarse a negociar en las mesas del Diálogo Social “esté quien esté” en el Gobierno regional, en clara referencia a Vox. “El Diálogo Social es fundamental y único”, dijo.

Aparicio, que fue elegido por aclamación por la asamblea electoral de la patronal, para un tercer mandato, insistió, ante los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, en que es responsabilidad de CEOE y las organizaciones sindicales “hacerlo”. “Sería un chasco enorme no poder seguir en esas mesas, aunque en muchos temas estemos lejos. Necesitamos que esos proyectos salgan adelante”, repitió.

El empresario soriano remarcó una y otra vez que son “los representantes de los empresarios y los trabajadores” y “debemos sentarnos y velar por los intereses de los ciudadanos” y “seguir firmando acuerdos con el gobierno que toque en cada momento”. En este sentido, recordó que es una decisión de los ciudadanos con sus votos. “Es importantísimo que sigamos juntos remando en la misma dirección porque esta autonomía lo merece”, constató, para ensalzar un modelo “único, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo como exportable”.

Reivindicaciones

Por otra parte, Aparicio advirtió a los asistentes que “tendremos años difíciles y complicados por delante” en una situación “que no habíamos visto nunca; y tuvo palabras reivindicativas con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que reclamó infraestructuras, porque “no puede ser que una autovía lleve desde 1997 y no está ni a la mitad”, por la A-11; junto a las ferroviarias, con Ávila, Salamanca y Soria “condenadas a no tener AVE”.

Asimismo, trasladó que “no nos podemos dejar en el tintero la extensión del Serla”, algo que definió como “básico para los empresarios y trabajadores para resolver los conflictos individuales” y precisó que “se ahorra más de 3.000 euros por cada uno de los juicios que no se celebran”.

Santiago Aparicio también lanzó un mensaje a la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, ante un “grave problema” en Castilla y León, porque “todos los años 200 empresas se deslocalizan de la Comunidad y el 90 por ciento” no lo hace por motivos fiscales, sino por la presión de la inspección. Al respecto, apeló a “hacer un distrito único en España, porque los empresarios de Castilla y León se están cansando”. “Se debe corregir, no tenemos problemas con las inspecciones, pero no todos los años”, dijo.

Enorme responsabilidad

Santiago Aparicio asumió su tercer mandato al frente de la patronal autonómica como un “ejercicio de enorme responsabilidad y dificultad” en una “situación muy difícil” que “no habíamos visto nunca” porque “no salimos de una y nos metemos en otra, con una pandemia, la inflación y la guerra de Ucrania, un “coctel perfecto que retrasará la recuperación”.

Aparicio, quien agradeció el apoyo a los 14 miembros de la Junta Directiva de la Organización, destacó la situación por la que atraviesa la patronal autonómica, tras años convulsos, y recordó asambleas anteriores, cuando “volaban los cuchillos”. “La situación es diferentes y creo que no se va a repetir, hemos aprendido de esos errores”, dijo, para defender que está en su “ADN la negociación por encima de todo” y pedir lealtad.

Por último, ensalzó la capacidad de negociación de CEOE, porque “Es muy difícil sentarse en una mesa de negociación y llegar a acuerdos”, dijo, para apuntar a los ERTE, tan “importantes” como herramienta de flexibilidad y a la reforma laboral. Aseveró que ahora se está negociando un nuevo AENC, y se mostró convencido de que CEOE “velará por nuestras organizaciones por encima de todo”.