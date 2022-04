La socialista Ana Sánchez acusa a Mañueco de “blanquear” a su propia conciencia

Todavía colea el tuit que escribió anoche el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, felicitando a Emmanuel Macron por su victoria en las elecciones presidenciales de Francia, que le permitirá gobernar el país galo otros cinco años más.

Un mensaje en el que el presidente del Gobierno regional daba la enhorabuena al dirigente francés y aseguraba que su victoria “representa la moderación y el diálogo, así como la defensa y el valor de la Unión Europea”, Además, en ese tuit, Mañueco apuntaba que Castilla y León seguirá estrechando lazos comerciales, económicos y culturales con Francia.

Pues estas palabras no han sentado nada bien en las filas del partido del puño y la rosa de la Comunidad, denunciadas primero por Luis Tudanca, también anoche, quien decía que no se puede defender Europa y dar alas a quienes quieren destruirla, en referencia a Vox, y después por la número tres, Ana Sánchez, este lunes desde la localidad zamorana de Benavente, donde acudía a la petición del toro en las fiestas de La Veguilla. “Este mensaje no evita que se vea la inmundicia de los sepulcros dentro de la Junta”, decía la dirigente zamorana, vicepresidenta también de las Cortes.

Ana Sánchez acusaba a Mañueco de “blanquear” hasta su propia conciencia con este tuit y llamaba hipócrita y cínico al jefe del Ejecutivo regional por escribir estas palabras cuando el de Castilla y León es el único Gobierno de toda Europa “que tiene a la extrema derecha dentro de él”.

🤨 Mañueco celebra la victoria de Macron en Francia y, a la vez, mete a la extrema derecha por primera vez en un gobierno.



❌ @ana_schez: "Es un ejercicio de cinismo e hipocresía sin límites. No se puede blanquear a la extrema derecha".



❌ @ana_schez: "Es un ejercicio de cinismo e hipocresía sin límites. No se puede blanquear a la extrema derecha".

Sánchez seguía más allá en sus críticas hacia Mañueco, al que acusaba también de no tener palabra así como de poner en riesgo los avances sociales y derechos logrados, en referencia a la ley de violencia intrafamiliar y el decreto de memoria histórica que se incluyen en el pacto de PP y Vox.

Finalmente, y en referencia a la ausencia del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, el pasado sábado en la campa de Villalar de los Comuneros, durante las celebraciones por el Día de la Comunidad, Ana Sánchez aseguraba que espera que esta no presencia en el municipio vallisoletano sea la última vez que ocurra, ya que, en su opinión, por el que cargo que ocupa Pollán debería acudir. “Independientemente de las convicciones de cada uno, la responsabilidad en virtud del cargo que se ostenta está por encima de todo eso”, decía.