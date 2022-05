La música lírica protagoniza el Festival Little Ópera de Zamora

El VII Festival Internacional de Ópera de Cámara Little Ópera prolongarán sus actividades durante una semana con el objetivo de promocionar la música lírica entre el gran pública y darla a conocer mediante actuaciones en formatos y precios asequibles.

Una gala lírica, óperas de cámara en la plaza de la Catedral y espacios escénicos de la ciudad de Zamora o encuentros con autores son algunas de las actividades que se han programado en este festival que se desarrollará la última semana del mes de julio y que este viernes se ha presentado oficialmente en el Ayuntamiento de Zamora.

La directora de Little Ópera, Conchi Moyano, ha explicado que la originalidad de este festival radica en el que no sólo está dedicado a óperas de cámara sino que además éstas abarcan todas las épocas y se escenifican en su versión original, algo que hace que no haya ningún otro festival de estas características.

El festival arrancará con los encuentros “La Obisparra” en el Museo Etnográfico de Castilla y León, con sede en Zamora, e incluirá la representación de una ópera del mismo título basada las mascaradas zamoranas en las localidades zamoranas de Riofrío de Aliste y Alcañices, los días 27 y 28 de julio, respectivamente.

El día 29 de julio se ha programado una gala lírica al aire libre seguida de una degustación de productos de la tierra en el entorno de la Catedral y el Castillo medieval de Zamora.

La gala estará protagonizada por la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera y la música correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Al día siguiente se escenificará en el Teatro Ramos Carrión “La vida secreta”, basada en la vida y obra del pintor Salvador Dalí, y el día 31 de julio se podrá ver para el público infantil “El Cascanueces” en el Teatro del Seminario Menor de Zamora y para adultos “La Araucana” y “La graciosa y el compositor” en el Teatro Principal.

El festival, organizado por la Asociación Little Opera y la Asociación Lírica Zamora, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León.

El concejal de Turismo de Zamora e impulsor de la primera edición del festival, Christoph Strieder, ha subrayado la idea de convertir a Zamora en “ciudad de la música” mientras que el diputado provincial de Cultura, Jesús María Prada, ha puesto de relieve la colaboración institucional que hace posible un festival que es “un referente de turismo y cultural de primer nivel”.

Las entradas para el festival ya se puede adquirir a través de internet, a precios de entre 10 y 25 euros las funciones programadas en la capital zamorana, y gratuitas con invitación las de Riofrío de Aliste y Alcañices, informa Efe.