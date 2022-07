Unas 300 personas exigen respuestas sobre la gestión del incendio de la Sierra de la Culebra

Unas 300 personas se han manifestado este sábado 2 de julio en Villardeciervos (Zamora) para exigir respuestas sobre la gestión del incendio de la Sierra de la Culebra y conocer “la verdad” sobre el fuego más grave de Castilla y León con al menos 25.000 hectáreas afectadas, 15.000 de ellas de masa arbolada.

Los manifestantes, que han secundado una convocatoria de la organización agraria COAG Zamora, han mostrado la indignación que hay en la zona con una gran pancarta con el lema “Queremos saber la verdad sobre el incendio de la Sierra de la Culebra” y han coreado gritos de “responsables dimisión” o “más bomberos, menos consejeros”.

La protesta ha partido del Centro de la Juventud del municipio zamorano de Villardeciervos y ha concluido en el Centro Forestal de la Junta de Castilla y León, en cuya puerta los manifestantes han hecho una parada para aplaudir a los trabajadores de la Base de la Brigada Helitransportada de Villardeciervos como símbolo del operativo que “estuvo a pie de fuego e hicieron lo que pudieron”.

El responsable comarcal de COAG, José Manuel Soto, ha asegurado que la primera demanda a los responsables de la Junta de Castilla y León es conocer “la verdad” sobre el incendio y ha exigido el cese “inmediato” del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, José Ángel Arranz, como “principal culpable”. ”Ha habido una cadena de fallos tremenda y el problema es que a los responsables de Medio Ambiente no se les ha quemado nada, a quienes se nos ha quemado el monte es a los vecinos”, ha defendido el responsable de COAG y ganadero de la localidad de Cional, quien ha reclamado que, “al menos, aprendan la lección de lo que ha ocurrido”.

La organización agraria COAG Zamora se manifiesta en el municipio zamorano de Villardeciervos en la que reclama conocer del incendio de la Sierra de la Culebra FOTO: Mariam A. Montesinos EFE

José Manuel Soto también ha subrayado que “nadie quiere que se queme lo suyo pero a esta caterva le da igual. Primero, eran más de 30.000 hectáreas; luego, 25.000; mañana será 20.000. Nos habéis jodido los pueblos”.

Durante la manifestación, en la que los vecinos han mostrado pancartas exigiendo más medios en el operativo de extinción y más medidas de prevención en la Sierra de la Culebra, el responsable de la organización agraria se ha preguntado dónde estaban los aviones y los helicópteros durante el incendio. ”¿Cuándo se vuelven a apañar castañas en Ferreras o en Boya, cuándo se vuelven a coger setas? A ellos no se les quema nada, se nos quema a nosotros”, ha denunciado.

Yamira Rodríguez, vecina de Rionegro del Puente, ha asistido al acto de protesta en Villardeciervos y ha señalado a la Agencia Efe: “Quiero mucho a mi tierra y me da mucha pena ver lo abrasada que ha quedado. Pedimos que nos den respuestas y admitan los errores que han cometido porque han faltado medios y no ha habido la suficiente previsión para que el operativo estuviera trabajando antes”.

La organización agraria COAG Zamora se manifiesta en el municipio zamorano de Villardeciervos en la que reclama conocer la verdad del incendio de la Sierra de la Culebra FOTO: Mariam A. Montesinos EFE

Otra de las asistentes ha sido Geli Folgado, apicultora de Ferreras de Arriba, quien ha protestado por “la falta de medios” y ha asegurado que se sintieron “solos y abandonados”.”El fuego no se pudo evitar porque el origen fueron los rayos y contra la naturaleza no se puede luchar, pero desde el primer momento no había los efectivos que dicen y dejaron arrasar el monte”, ha sostenido. En su explotación agrícola, con cerca de 500 colmenas, las llamas han afectado a varios asentamientos y han arrasado la vegetación de los alrededores.