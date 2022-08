Segovia celebra el 9 y 10 de septiembre la I edición de Afro Blue Festival dedicado a las músicas afroamericanas

La mejor propuesta internacional de músicas afroamericanas en un entorno excepcional, con música, gastronomía y turismo en un fin de semana único. Así se presenta la I edición de Afro Blue Festival de Segovia, que tendrá lugar el 9 y 10 de septiembre, en los jardines de Los Zuloagas. Para sus promotores, Segovia es la ciudad ideal para acoger este evento que esperan que tenga “un largo recorrido”, para un público que disfruta de la música negra, del soul, el jazz o el blues, con un cartel por él que están recibiendo muchas felicitaciones.

Uno de los organizadores, Victoriano Sanz, remarcó que Afro Blue Festival dará la oportunidad de disfrutar de estos sonidos de los que bebe toda la música actual. El Ayuntamiento de Segovia les ha cedido el jardín de los Zuloaga. “Ver a los grupos y artistas tranquilamente como si fuera una sala especializada, como una sala de conciertos pero en un recinto abierto y grande”, destacó.

Los artistas y grupos que conforman el excelente cartel de esta primera edición también tendrán a su alcance hacer un concierto tranquilo, sin un tiempo marcado de antemano, como suele pasar en los festivales. “Estamos en el centro de Segovia, ciudad Patrimonio de la Humanidad, muy bien comunicada, donde se come muy bien, con muchas plazas hoteleras”, desgranó Sanz, para encandilar y conquistar al público nacional que le gusta este tipo de música, del que beben toda la música actual.

Programación de lujo

Serán dos jornadas de música de mucha calidad. En los círculos mediáticos de referencia ya se está hablando de los artistas que se podrán escuchar en Segovia en esta primera edición del Afro Blue Festival. En la primera jornada, el cartel esta integrado por Nikki Hill; Big Daddy Wilson; J.P. Bimeni & The Black Belts; Gisele Jonhson and The Shu Shus y el Combo Batanga. El sábado se podrá ver en directo las actuaciones de: Izo Fitzroy, Shirley Davis & The Silverbacks, Aaron Pozón 4tet; Los Saxos del Averno y Néstor Pardo.

En su página web www.afrobluefestival.com, se ofrece una completísima información sobre cada uno de los artistas y formaciones, así como la oportunidad de ver un vídeo y escuchar su música, un aperitivo de lo que será ver los conciertos en directo en el jardín de Los Zuloaga. Un festival que aúna juventud y veteranía. Una programación que está recibiendo muchos halagos y en los medios especializados ya se empieza a hablar de esta cita en Segovia, en apenas unas semanas.

Detrás de este nuevo programa que se suma a la rica y variada actividad cultural de la ciudad del está el City Indie City (WIC) de Segovia, Soul Matters, South Side y Hooney Dripper. Victoriano Sanz remarcó que el WIC lleva 13 años programando conciertos en los meses de invierno. “Surgió a raíz de una de las agencias con la que trabajamos que lleva artistas americanos e ingleses”, explicó. Al final se decidieron a hacer el festival sumando más fuerzas. “Creímos que la ciudad era ideal para hacer este festival y se sea un poco diferente”, añadió.

La hora de inicio de los conciertos será sobre las 18.30 horas y terminarán no más allá de las 1.00 horas. Victoriano Sanz subrayó que a, diferencia de lo que suele ocurrir en los festivales, los artistas dispondrá de bastante tiempo para desarrollar su actuación a su gusto. “Es un festival que cuida los detalles, para los amantes de la música en directo y de calidad enfocado a músicas negras y de raíz afroamericana”.

Toda la información sobre los grupos y artistas que integran la programación se puede consultar en la web del festival. Aquí también se pueden conseguir las entradas. Para los aficionados entre 18 y 25 años se abre la opción del abono juvenil al precio de 20 euros. También para este grupo, las entradas para cada uno de los días, es de 10 euros. Además existe un abono general por 60 euros y el precio de las entradas para cada día es de 35 euros. Para los menores de 16 años, la entrada al festival será gratuita.