McDonald’s dona 50.000 euros para los afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra

McDonald’s, a través de la campaña que ha llevado a cabo por toda España bajo el título “La hamburguesa que no pudo ser”, ha obtenido 50.000 euros que ha donado a la cooperativa agroganadera Cobadu para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de Castilla y León y especialmente los de la provincia de Zamora.

Tanto el cheque de 50.000 euros aportado por McDonald’s como el dinero que se recaude durante la campaña procedente de aportaciones particulares se destinará a la bolsa solidaria creada por Cobadu para ayudar a los agricultores y ganaderos damnificados por los incendios forestales de España, entre ellos los que han arrasado más de 56.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra de Zamora y otras zonas del entorno.

La cadena de hamburgueserías ha publicado este martes 23 de agosto en sus redes sociales, coincidiendo con el inicio de la campaña, un vídeo publicitario de la campaña en la que una agricultora recibe una llamada para comprarle la cosecha, responde que es imposible porque se ha quemado en los incendios y luego agradece y se emociona al enterarse de que aún así van a adquirir su cosecha.

Posteriormente, se muestran imágenes de los incendios y una voz en off explica que tras los recientes incendios la conocida franquicia americana mostrará su compromiso con el campo español comprando parte de las cosechas perdidas para crear “la hamburguesa que no pudo ser, una hamburguesa que no existe” pero que invitan a comprar a todos los clientes como “donativo para sumar en la ayuda a los agricultores y ganaderos afectados”.