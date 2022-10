Estación de Encuentro: Gil de Biedma y La Nava

Jaime Gil de Biedma (1929-1980) escribió en uno de sus libros que dejó en la biblioteca municipal de Nava de la Asunción (Segovia): “Por propia elección, me he considerado navero”. Para ahondar en este vínculo, en el cariño entre la localidad y el poeta, cuyas cenizas se encuentra en el panteón familiar del cementerio, en 2017 abrió sus puertas Estación de Encuentro en un edificio de finales del siglo XIX, la antigua estación de ferrocarril, en desuso desde los años 90 y rehabilitado en 2008.

Una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Nava de la Asunción para reafirmar que ese vínculo, creando un centro dedicado a la figura del poeta en un lugar tan idóneo como emblemático para albergarlo: la antigua estación de ferrocarril. Antes de la pandemia, en el año de 2019, tuvo unos 350 visitantes aproximadamente. Por sus salas, han pasado ganadores del Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma y Alba que convoca el municipio. La última edición recayó en el poeta cubano René Fuentes, y también el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta.

En el diseño de Estación de Encuentro está muy presente el objetivo central, de ahí que la planta baja se centre en la vinculación del poeta con esta localidad a través de fotografías, poemas y textos recogidos en su libro ‘Retrato del artista en 1956′, bajo el tema ‘Jaime en La Nava’. El propio Gil de Biedma escribió: “La Nava de Asunción, un pueblo de la provincia de Segovia en donde mi familia posee una casa a la que siempre acabo por volver”. Una unión que se mantuvo en el tiempo y que está perfectamente documentada

Jaime Gil de Biedma fue el quinto de los siete hijos de Luis Gil de Biedma y Becerril María Luisa Alba Delibes. En este singular museo impacta la frase: “Pasé los tres años de la guerra civil en La Nava”, El 18 de julio de 1936, el golpe militar sorprende a la familia en San Rafael, en la villa El Robledal propiedad de su abuelo paterno, ante el peligro por la cercanía del frente, se trasladan primero a Segovia y a finales de septiembre a Nava.

La Estación de Encuentro de Nava de la Asunción dedicada al poeta Jaime Gil de Biedma

El visitante que quiera hacerse una idea previa de lo que se va a encontrar en Estación de Encuentro y sentir la poesía y forma de ver el mundo de Gil de Biedma puede acudir a la www.estaciondeencuentrogildebiedma.com. Versos para evocar recuerdos de su infancia en su poema ‘Intento formular mi experiencia de la guerra’: “Fueron, posiblemente, los años más felices de mi vida, y no es extraño, puesto que a fin de cuentas no tenía los diez”. Para decir más adelante: “Mi amor por los inviernos mesetarios es una consecuencia de que hubiera en España casi un millón de muertos.

De regreso a Ítaca

Un recorrido biográfico con las fechas más señaladas para Jaime y para La Nava. El primer verano fue en 1944, el escenario inolvidable, La Casa del Caño, que quedó vinculado con “las experiencias y sentimientos del poeta hasta conformar su mitología con ella y los parajes que inmortalizó en su obra”. También hay que sumar el Jardín de los Melancólicos y la Ribera de los Alisos.

La Nava fue su musa, fuente de inspiración en muchos momentos. Un ejemplo, su convalecencia de la tuberculosis de la que enfermó en Filipinas. Etapas siempre fructíferas. “Lleva un diario que será publicado íntegramente después de su muerte, bajo el título de ‘Retrato del artista en 1956′, la primera parte, ‘Las islas de Circe’, con sus vivencias en Filipinas y la tercera parte, ‘De regreso en Ítaca” sobre Nava de la Asunción.

Es fácil esbozar una sonrisa al leer, las cartas que el poeta mantenía con su grupo de amigos, donde les recuerda simple y llanamente, como hizo a Juan Marsé, que durante buena parte del mes de agosto (de 1961), “mis señas serán las siguientes: Nava de la Asunción, Segovia”. Precisamente Marsé también compartió sus espacios favoritos de su pueblo y su bello entorno, también Carlos Barral, los hermanos Juan y José Agustín Goytisolo, Caballero Bonald o Ana María Moix, Marsé y Gil de Biedma fueron amigos durante dos décadas, relación que se vio truncada por la muerte de Jaime. El escritor catalán estuvo hace cuatro años en Nava y las palabras que leyó en el Fallo del Jurado del Premio de Poesía también forman parte de Estación de Encuentro.

La Estación de Encuentro de Nava de la Asunción dedicada al poeta Jaime Gil de Biedma

Un viaje al verano de 1964, donde terminó su exitosa y reconocida novela ‘Ultimas tardes con Teresa’. “Por la noche en la Casa del Caño leyó el último capítulo a Jaime y a Ángel González, tras alguna pequeña corrección, el capítulo fue aprobado. También recuerda el chapuzón en la piscina de la casa y los paseos al atardecer por los pinares que rodean la Nava”, se recuerda en epígrafe ‘El Poeta y La Nava’.

En septiembre de 1970, un revés familiar, durante las fiestas de La Función de La Nava, enferma su padre, que es trasladado a Madrid, donde muere, pero sus restos son enterrados en el panteón familiar del cementerio de Nava de la Asunción. A Jaime le cuesta volver y encuentra su segundo refugio en la casa que se compró en Ultramort, en el Ampurdán. Finalmente volvió en el verano de 1974 y volvieron los días felices.

El relato va llegando a su fin. Once veranos después le diagnosticaron la enfermedad del sida y comenzó un tratamiento en París. En 1988, se marcha a Nava con Josep Madern y dona a la Biblioteca Municipal varias obras suyas. Año en el que reafirma públicamente su compromiso con su pueblo, con una cita forma parte de las señas de identidad de la localidad: “Por propia elección, me he considerado navero”.

Jaime, inolvidable

Gil de Biedma falleció en Barcelona el 8 de enero de 1990. Sus cenizas viajaron hasta La Nava para reposar aquí para siempre “por su expreso deseo”. Nava de la Asunción sintió la necesidad de mantener viva su figura literaria y personal. Se creó el Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma y Alba, que el próximo año cumplirá su 20 aniversario. Existe la Plaza Gil de Biedma y, desde agosto 2017, La Estación de Encuentro.

A este objetivo, a rendir homenaje a Jaime después de su muerte está dedica la primera planta, con una sala dedicada al Premio Internacional de Poesía y otra sala, donde el cuarto del poeta en su querida Casa del Caño. La familia del escritor decidió imágenes de su infancia y adolescencia con el que se compuso un audiovisual que forma parte de la visita.

La Estación de Encuentro de Nava de la Asunción dedicada al poeta Jaime Gil de Biedma

En la antigua estación de ferrocarril también se cuela la naturaleza, con espectaculares fotografía de los de sus propias narraciones y descripciones, así como las espectaculares fotografías de los pinares que inspiraron muchos de sus versos y que le sirvieron de refugio en momentos cruciales de su vida, a los que se suman sus propias narraciones y descripciones.

La Estación de Encuentro Jaime Gil de Biedma se encuentra en la Ronda de la Estación del municipio. Abre su puertas los domingos de 12.30 a 14.00 horas. Se pueden comunicar visitas con antelación en el correo electrónico estacionencuentrogildebiedma@gmail.com. También existe la opción de llamar a los dos número de teléfono que se encuentra a la entrada del centro o al Ayuntamiento de Nava de la Asunción.