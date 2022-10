Requejo pide a las administraciones “los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir y no ponernos de perfil antes sucesos tan terribles” como los incendios de este verano

“Las instituciones se encuentran ante la doble responsabilidad de aportar los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir y ser garantes para que lleguen con la celeridad necesaria las ayudas prometidas a los afectados. Las instituciones, antes sucesos tan terribles, no podemos ponernos de perfil. Tenemos que estar siempre a pie de calle, en las zonas en las que están ocurriendo las tragedias y en el momento en el que suceden. Los políticos no podemos perder la cercanía y la empatía con la gente”. Así de claro y contundente se mostró el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, sobre los incendios forestales que asolaron este verano la provincia zamorana, durante la “Jornada sobre la proliferación de incendios forestales en España”, celebrada en el Teatro Ramos Carrión de la capital.

En este sentido, incidió en la necesidad de “escuchar a todas las partes para ver qué ha podido pasar, mejorar y aprender” por lo que se refiere a los incendios forestales. “Es evidente que algo falló en la extinción de los incendios en Zamora y que, es importantísimo, que las instituciones competentes realicen una reflexión profunda sobre su actuación, no ya solo desde un punto de vista técnico, qué también, sino desde un punto de vista humano”, afirmó.

“Tenemos una labor fundamental de coordinación de nuestros efectivos, nos apoyamos para ellos en informes técnicos y en la profesionalidad de nuestros trabajadores pero, además, tenemos que tomar decisiones responsables y rápidas”, apuntó.

Francisco José Requejo reiteró que “los políticos debemos estar cerca de la gente y dar la cara, escuchar a los alcaldes y medios de comunicación y tomar las medidas pertinentes para que esto no ocurra otra vez”.

Además recordó la “pérdida irreemplazable” que supuso el fallecimiento de tres personas en la provincia, “que estuvieron en primera línea para luchar contra las llamas y servir con valor a sus vecinos”, así como las más de 60.000 hectáreas calcinadas. “Desde aquí, una vez más, queremos ofrecer todo nuestro reconocimiento, y mandar el máximo cariño a sus familiares. No olvidaremos lo que estas valientes personas hicieron por ayudar a nuestros pueblos y a sus vecinos”, destacó.

En el acto inaugural también participó la directora en España de la European Climate Foundation (Fundación Europea por el Clima), Miriam Zaitegui-Pérez, quién explicó que la entidad que representa apoya a organizaciones como Next Educación en actos, actividades y estudios relacionados con la crisis climática. “La proliferación de incendios se está dando en un contexto de crisis global y climática y nos interesa crear espacios de diálogo en los que la sociedad civil y las instituciones estén representadas porque estas demandas sociales y la voluntad política nos proporcionarán las soluciones que estamos buscando”, recalcó.

“Cuando hablamos de este marco de colaboración, buscamos que se generen alianzas y refuercen las presiones que hay que hacer también para que se cree un contexto de políticas que hay que implementar en los territorios para solucionar esto. El problema es complejo y más en el contexto de crisis climática, pero se comienza así”, añadió.

Por su parte, el director de la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico de Next Educación, Manuel Campo, explicó que se eligió Zamora porque, “desgraciadamente, se convirtió en la capital de los incendios en el primer impacto del pasado verano en el que casi 300.000 hectáreas se quemaron en España, 65.000 de ellas, en la provincia”, y añadió: “decidimos hacerlo aquí, justamente para traer a expertos y decir qué nuevas soluciones se pueden aportar y tejer alianzas que nos conduzcan a que no se repita nunca más un verano así. Hay que sumar todos los elementos académicos, técnicos, administrativos y políticos para que no se repita un verano como el que hemos tenido”.

“Bomba de relojería”

En este contexto, Campo Vidal apuntó que la Cátedra ha estimado que “casi un millón de fincas no se sabe de quién son” y que se trata de “finquitas pequeñas que están ahí y, cuando viene un incendio, son una bomba de relojería que termina estallando”.

Además, Alfonso Fernández-Manso, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de León, expuso la problemática de los incendios forestales, su relación con la despoblación y “cómo se puede atajar este problema desde los cambios que se van a producir en la sociedad” a través de los procesos de transición ecológica y reto demográfico. “Presentamos un trabajo en el que, precisamente, analizamos las zonas de Castilla y León y Galicia que este verano han sufrido incendios y las que no. Existen diferencias bastante significativas en cuanto a la pérdida de población y otros parámetros socioeconómicos”, indicó.

“El abandono da lugar a un territorio mucho más inflamable, menos en mosaico, que va a dar lugar a grandes incendios cuando se dan olas de calor, como ha ocurrido este año. La transición ecológica es una oportunidad para revitalizar le medio rural en clave de nuevas economías, economía verde. Analizamos qué tipos de transición valen para solucionar el problema de los incendios”, agregó.

En este sentido, afirmó que el problema “en muchas zonas de España con grandes infraestructuras de energía, como parques eólicos, agrava el problema” y concluyó: “buscamos multiactividades para que, finalmente, los paisajes sean en mosaico, es decir, ganadería, actividad forestal y actividades que revitalicen los paisajes”.

La intensa jornada organizada por la Diputación de Zamora se completó con una ponencia titulada “La voz de los territorios afectados”, protagonizada por el presidente de la Asociación “La Culebra no se calla”, Luscar Ferrero; los Bomberos de Castilla y León; el alcalde Villardeciervos y Cional, Lorenzo Jiménez; el de Melgar de Tera, Ángel Villar; y el de Riofrío de Aliste, Germán Matellán.

También se llevaron a cabo las mesas redondas “Soluciones inteligentes anti-incendios forestales”, el coloquio “La información frente el fuego”; y “Las instituciones frente a los incendios”.