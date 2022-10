La herida en el PSOE de Ávila que sigue supurando

Cuando apenas quedan unos meses para las elecciones locales, el PSOE, no solo sigue desangrándose en intención de voto según todas las encuestas salvo el CIS, sino que, además, en algunas agrupaciones la situación es más que tensa con crisis internas que auguran un fatal desenlace.

Es lo que está ocurriendo en el PSOE de Ávila, donde sigue lloviendo sobre mojado en una agrupación y en una provincia donde los socialistas no levantan cabeza en los últimos años. Y es que después de que los concejales en el Ayuntamiento José Antonio Herráez y Josué Aldudo decidieran abandonar la agrupación a principios de este mes por “desavenencias irreconciliables” con la formación raíz de las Primarias hace un año, es ahora el partido del puño y la rosa el que ha dado un nuevo paso al decidir expulsarles del mismo.

De momento, la expulsión es provisonal, ya que la resolución aparece firmada por el secretario de Organización de la Ejecutiva Federal del PSOE, Santos Cerdán, que da un plazo de diez días hábiles para que ambos puedan interponer un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías.

Al anunciar su abandono del Grupo Municipal Socialista, que deberá hacerse efectivo en el pleno municipal del próximo 28 de octubre, tanto Herráez como Aldudo expresaron su intención de abandonar el PSOE, informa Efe.

Sin embargo, antes de hacerlo, los dos concejales socialistas han recibido la resolución en la que se les expulsa “provisionalmente” del partido, al tiempo que se les incoa un expediente disciplinario en este proceso cuyo instructor es Damián Bartolomé Romero, ante el que podrán presentar, en el plazo de 3 días, “las alegaciones y pruebas de descargo que estimen oportunas”.

Tras el abandono de los ediles, que querían pasar al Grupo Mixto pero finalmente han sido considerados como no adscritos, el Grupo Municipal Socialista en Ávila ha pasado de seis a cuatro representantes, quedándose en una delicada situación.

Una crisis que se suma a otros no muy lejanas en León, también derivadas de unas Primarias por la disputa del poder orgánico en león entre la abogada y sindicalista Pilar Carnero, con el respaldo de la dirección provincial de Javier Alfonso Cendón, y el alcalde de la ciudad, José Antonio Díez, que finalmente ganó este último, pero dejando un poso del mal ambiente entre los socialistas de la ciudad leonesa.

También en Valladolid, la contratación “a dedo” como asesora jurídica en la Diputación de Valladolid de Teresa López, ex senadora socialista y ex alcaldesa de Medina del Campo, cuando dejó su escaño en la Cámara Alta al perder el PSOE un senador por designación autonómica en las pasadas elecciones autonómicas de febrero, y se quedó sin cargo ni ocupación alguna, abría no hace mucho una nueva herida en las filas socialistas, donde han arreciado las críticas internas al proceso que se ha seguido en este asunto por parte del Grupo Provincial del PSOE.

Un proceso que desembocaba n la dimisión presentada por el diputado provincial del PSOE en Valladolid Javier González Trapote, que acusó al Grupo Provincial de diseñar un proceso de selección fraudulenta, mientras el líder del partido en la provincia y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, defendía el procedimiento que se ha seguido y atacaba al dimisionario con cierta sorna. “Siempre se van los mejores”, llegó a decir con ironía respecto a su dimisión.