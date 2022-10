La presidenta de Femur recuerda que si el mundo rural paga impuestos merecen “los mismos derechos que todos”

La presidenta de la Federación Nacional de la Mujer Rural (Femur), Juana Borrego, recordó que existen dos opciones, ante la precaria situación que vive el mundo rural, la supresión de los impuestos y “estar como quiera el Gobierno” o “pagamos los impuestos y tenemos los mismos derechos que todos”. Femur entregó, en el Teatro Juan Bravo, los Premios Nacionales Mujer 2022 a Carmen Morales, Ruth Lorenzo, Toñi Moreno y Rocío Olmos.

Borrego subrayó que, en los pueblos, “no solo hay despoblamiento y envejecimiento sino también falta de servicios y ayuda a las mujeres en problemas personales y de violencia de género porque no tienen dónde acudir”. La presidenta de Femur reclamó que “se acuerden de nosotros” porque los problemas con los servicios públicos son “casi peores que antes”.

Juana Borrego lamentó que hasta los panaderos se estén planteando no llevar el pan a los pueblos todos los días porque “tanto la electricidad como el gasoil les cuesta mucho más que vender el pan” y hablar de ir a los pueblos “un día sí y otro no”. Otro ejemplo, el acceso a los profesionales médicos. “Hay pueblos que si lo necesitan tienen que llamar y en otros van un día a la semana”.

Los vecinos del medio rural pagan impuestos y por lo tanto tiene que tener los mismo derechos, de lo contrario, sostuvo Borrego, que “supriman los impuestos al mundo rural y estaremos cómo quiera el Gobierno”.

La presidenta de Femur recordó que cada año, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, celebran esta Gala con el reconocimiento a mujeres conocidas, lo que ayuda a que dar a conocer y visibilizar “a la mujer rural y cómo estamos en una situación precaria en el mundo rural”. La presencia de las galardonadas siempre atrae la atención del público en las inmediaciones del Teatro Juan Bravo, en la Plaza Mayor, a pesar de la lluvia que fue intensa en algunos momentos.

El Premios Mujer 2022, en la categoría de actriz, fue recogido por Carmen Morales que se mostró “muy ilusionada” tanto por recibir este premio como por retomar en 2023 su carrera como actriz con una obra de teatro, de la que no quiso adelantar muchos detalles. “Estoy creando la historia desde cero con otras compañeras y con un equipo de dirección, es un proyecto muy bonito y muy masticado”, explicó Morales. La actriz reclamó que las mujeres se sientan “fuertes, arropadas, empoderadas” y agradeció a Femur este reconocimiento de mujeres rurales de toda España.

Orgullo rural

La periodista y presentadora de televisión nacida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Toñi Moreno, reivindicó sus orígenes, la profesión en el campo de su padre, de su abuelo en las vides y como ganaderos de vacuno. “El campo es muy duro y al final las reivindicaciones pasan por lo mismo porque se trabaja mucho y se cobra muy poco”, declaró.

Moreno reconoció que llevaba varios años recibiendo la llamada de Femur pero que nunca podía aceptar por motivos de agenda laboral. “Este año por fin tenía más tiempo y les he podido decir que sí. Me hace una ilusión muy especial”, avanzó, para recordar a su abuela Antonia, que crio y cuidó de sus hijos ordeñando vacas, Un premio Femur 2022 que le dedicó a ella, “una señora maravillosa de campo”, dijo emocionada, y a su padre.

La periodista aseguró que es cómo es y no le resulta difícil empatizar con la gente porque ella es la primera que “lo he pasado mal”, en momentos de precariedad laboral. “Soy como soy y así es como me presento, con mis defectos que también los tengo”, remarcó.

La cantante murciana Ruth Lorenzo, nacida en Las Torres de las Cotillas, aseguró: “Lo que mucha no sabe es que he crecido en el campo, recogiendo almendra y aceituna, viendo matanzas, cocinar arroz con conejo”, para reivindicar también que “la mujer rural tiene un valor esencial por ser una mujer conectada a la naturaleza, que entiende el paso del tiempo y la importancia de la raíz”. De hecho, la cantante confesó que cuando necesita reconectar con ella misma “vuelvo a la raíz, a la tierra”, porque se considera “una mujer de tierra, de naturaleza”.

Lorenzo se mostró muy emocionada también por el evento programado el 9 de noviembre, la presentación en la Sala Eslava de su disco ‘Crisálida’, que aún no ha visto la luz, y va a estar un buen tiempo todavía en un cajón. “Animada por mi público, he decidido darle vida en vivo”, dijo, un día antes de cumplir 40 años.

La empresaria segoviana Rocío Olmos, impulsora del Parque de Aventuras Pinocio, ubicado en Sanchonuño, recogió el premio con más sabor provincial. Olmos agradeció el apoyo de sus clientes durante los años de pandemia, con un negocio en pleno contacto con la naturaleza, al aire libre. En el lado de las reivindicaciones, la empresaria lamentó que no hay gente en los pueblos para poder sacar adelante los servicios, más población. Además reclamó que las mujeres crean en sus posibilidades.

La gala presentada por la periodista Consuelo Berlanga contó con la presencia de la alcaldesa de Segovia, Clara Martín, acompañada del concejal de Participación Ciudadana, Andrés Torquemada; el vicepresidente primero de la Diputación, José María Bravo, y la diputada del servicio de Asuntos Sociales, Azucena Suárez, y la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín.