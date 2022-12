Soria responderá de forma más eficaz frente a futuras “Filomenas”

El temporal “Filomena” que arrasó España hace casi dos años tiñendo de blanco a todo el país además de bajar los termómetros durante varios días a temperaturas más propias de Siberia, tuvo como consecuencia que las administraciones se pusieran las pilas para, al menos, estar mejor preparados por si se repite un episodio climático de similares características, y poder actuar más rápido y, por ende, ser más eficientes y eficaces.

Pues este es el objetivo que persigue la Diputación de Soria con el acuerdo que su presidente, Benito Serrano, ha firmado este lunes con la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, por el que ambas administraciones colaborarán y estarán mejor coordinadas en materia de vialidad invernal en los más de tres mil kilómetros de carreteras regionales y provinciales que discurren por la provincia soriana durante los próximos cuatro años.

La Junta aportará 240.000 euros en cada anualidad a la Diputación, se quiere hacer uso eficaz y eficiente y compartido de los recursos, en las campañas tanto en las carreteras regionales como provinciales, además de sumar dos máquinas quitanieves a la institución provincial que, por su parte, asumirá la limpieza de accesos en distintas localidades y el camino forestal de la Laguna Negra, así como varios tramos de carreteras regionales, como el puerto de Santa Inés, los accesos a la Laguna Negra, la SO-615 y San Pedro Manrique.

Asimismo, facilitará diariamente, mientras la campaña de vialidad invernal siga en activo, información sobre el estado que presentan las carreteras objeto del convenio.

“Este convenio es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones logra prestar un mejor servicio a los ciudadanos, en este caso, en un ámbito tan importante como es el del mantenimiento de la conectividad entre municipios”, destacaba la consejera, en declaraciones recogidas por Ical, mientras que Serrano garantizaba que los accesos a la Laguna Negra se mantendrán limpios de nieve no sólo los fines de semana y puentes sino el resto de días con el objetivo de que no se acumulen grandes cantidades que provoquen que no se pueda acceder al parque natural.

González Corral visitaba junto a Benito Serrano y la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, las obras de modernización y digitalización que se ejecutan desde el pasado mes de junio en la estación de autobuses de Soria. Este proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 18 meses, supondrá una inversión de la Junta de Castilla y León apoyada en los Fondos Europeos NEXT Generation superior a los 3,29 millones de euros. Las obras, según la consejera, se ejecutan según lo previsto e incluso podrían finalizar antes de diciembre de 2023.

Por otro lado, también recordaba que la Consejería invertirá 350.000 euros para mejorar los accesos al polígono industrial de Cabrejas del Pinar, y encomendó al Gobierno central a ejecutar la glorieta en la N-234 para dar mayor seguridad a la vía.

También advertía de que están muy preocupados por los accidentes provocados por animales silvestres y por ello avanzaba que están trabajando con la Universidad de Salamanca para instalar señales inteligentes, una treintena en la Comunidad (en Soria, en la SO-920 de El Burgo de Osma a Ucero), para predecir la posibilidad de cruces de animales y avisar de una forma más precisa al conductor.