La Junta de Castilla y León afirma que el protocolo con las mujeres embarazadas no se cambia pero que se insistirá en él

“El protocolo para la asistencia a mujeres embarazadas está bien y no se cambia. Lo que sí que vamos a hacer es insistir en él”. De esta manera, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha querido zanjar la polémica de las últimas horas, después del Consejo de Gobierno y tras las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, con el objeto de fomentar la natalidad en la Comunidad.

“Me remito a lo que está escrito que son una serie de iniciativas para incentivar los nacimientos”, destacaba Vázquez quien incidía en que desde su departamento se va a trabajar con el fin de mejorar la aplicación y el cumplimiento de las actividades de apoyo y atención a las personas embarazadas. “Vamos a seguir cumpliendo los protocolos, mejorándolos en los caso en los que detectemos y cumpliendo la ley y respetando la voluntad de la mujer.

El consejero reconocía que las medidas de asistencia actuales en Sacyl son las adecuadas y que se harán cambios si se detecta que algo no funciona” a la vez que expresaba que se va a velar de manera escrupulosa por la objeción de conciencia. La atención psicosocial planteada por el vicepresidente para las embarazadas ya se ofrece a todas las pacientes; las ecografías en 4D se seguirán ofreciendo el el último trimestre del embarazo, pero bajo criterio médico; y las ecografías para escuchar el latido del corazón se mantendrán a partir de la semana 12 de embarazo y bajo petición médica.

Vázquez ha enmarcado la polémica en que “a veces los protocolos son difíciles de entender por alguien que no esté todo los días encima de ellos” y ha considerado que existen unas pequeñas “matizaciones” de su departamento de lo dicho por el vicepresidente en el Consejo de Gobierno, recalcando, eso sí, que las relaciones con Vox son “excelentes”.

Cambios

Entre los cambios, se va a agilizar la atención psicológica de las mujeres que lo soliciten y que los propios ginecólogos podrán derivarlas a salud mental, ya que ese paso se realizaba únicamente desde la consulta del médico de familia. En el caso de escuchar el latido del bebé, “se va a facilitar a todas aquellas mujeres que lo requieran”, pero a las que no quieran “no se hará”. Y en relación a las ecografías 4D, explicaba que se va a dotar de estos aparatos a los hospitales de Ávila y Segovia -los únicos que no disponen de ellos- y que será ofrecida esta posibilidad, pero si la madre no quiere realizarña “no se le va a hacer”.

También se pronunciaba la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien aclaraba que las medidas de asistencia se van a ofertar a todas las mujeres embarazadas, y que van a ser ellas, “desde su libertad” las que elegirán “si las quieren utilizar o no”. “Todo lo que sea avanzar en la mejora de la calidad, en la prestación de servicios es bueno”.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, aseguraba que “hay un total y absoluto respeto a la ley y a los protocolos para acometer estos servicios pero en ningún caso se puede obligar a tomar una decisión en contra de lo que dice la ley”.

También se ha pronunciado este viernes la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que ha calificado las medidas anunciadas por el vicepresidente de “puro sadismo contra las mujeres” y afeaba la “falta de seriedad y rigor escalofriante de la Junta” y criticó la disparidad de criterios entre los representantes de los dos partidos de coalición.