La Academia Básica del Aire y del Espacio de León abre un nuevo curso en el que formará a 2.100 soldados

La Academia Básica del Aire y del Espacio de León, situada en La Virgen del Camino, abrió hoy martes de manera oficial el nuevo curso, 2025-2026, en el que se formarán un total de 2.100 soldados, de los que 1.100 son de tropa de y marinería, más de 700 futuros suboficiales, y el resto pertenecientes al Programa Consigue +. Sin embargo, la cifra supone un descenso en el número de alumnos respecto al pasado año, cuando se formó a 2.800 personas.

El acto oficial de apertura del curso académico en la ABA de León estuvo presidido por el director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, Rafael Saiz Quevedo, acompañado por el coronel director de la misma, Óscar Ruiz. A él acudieron diferentes autoridades, entre las que se encontraba el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel.

El acto se inició con la lectura del resumen de la memoria del curso académico pasado, 2024-2025, a cargo del secretario del centro, tras lo que se procedió al nombramiento y entrega de distintivos a los nuevos profesores militares y de diplomas a los nuevos profesores civiles. Un interludio musical dio paso a unas palabras del coronel director de la Academia, mientras que la intervención del director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio dio paso a la proclamación de la apertura oficial del curso académico 2025-2026, que finalizó con la interpretación del himno del Ejército del Aire y del Espacio.