El PP acusa al Gobierno central de “cerrar definitivamente” la llegada de FEVE al centro de León e insiste en “las reiteradas mentiras” del PSOE

El PP de León acusa al Gobierno central de “cerrar definitivamente” la posibilidad de la llegada del tren de FEVE al centro de la capital. Es la conclusión, señalan, del encuentro mantenido ayer por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, con los alcaldes de la línea entre Guardo y la ciudad en la que ‘ofreció’, como única solución, “la implementación de un autobús eléctrico por el trazado ferroviario”.

Esta situación, ya propuesta con anterioridad, recuerda el PP, contó con el rechazo frontal del secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y del delegado del Gobierno y anterior alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, quienes contradijeron al representante ministerial y garantizaron a los miembros de la Plataforma para la Defensa de FEVE que el tren llegaría ‘sí o sí’ al centro de León.

“De nuevo, el PSOE de León ha engañado a los leoneses con reiteradas mentiras para esconder cual es el verdadero final que propone el Gobierno de Pedro Sánchez para esta línea”, remarcan desde el PP de León, quienes inciden que “esperamos que den ahora la cara ante los ciudadanos por meses y meses de falsedades”, apuntan en un comunicado.

La propuesta presentada por Santano, añaden, “abunda a mayores en la prolongación de este autobús eléctrico hasta la estación de ferrocarril, lo que supone una nueva vuelta de tuerca absolutamente insensata para no querer reconocer que el tren no volverá a llegar a la estación de Matallana”.

“Es increíble que desde el Ministerio de Transportes se apuesta porque el valor añadido del ferrocarril sea que las estaciones estén en el centro de las ciudades menos en este ejemplo, donde está la estación y la traza ferroviaria. Sólo hace falta la voluntad política de adquirir los trenes adecuados”, inciden y señalan que la modificación urbanística de la estación ha permitido liberar terrenos para la construcción de viviendas que podrían reportar a la empresa pública alrededor de 25 millones de euros, una cuantía que podría servir para la adquisición de los convoyes.

El PSOE, concluyen, “ha demostrado una vez más que León es una provincia irrelevante e invisible para el Gobierno de Pedro Sánchez y los socialistas leoneses tienen nula influencia y eso que han prometido durante los últimos siete años que esta opción no se iba a dar”.