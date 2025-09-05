Adjudicadas las obras de restauración y revitalización de la Catedral de Valladolid por 6,4 millones

El Arzobispado de Valladolid adjudicó a la empresa TRYCSA la ejecución de las obras contempladas en el proyecto para la restauración y revitalización del Conjunto Catedralicio de Valladolid, cuyo coste asciende hasta los 6,4 millones de euros.

Según informaron fuentes del Arzobispado de Valladolid, la adjudicación se produce tras un proceso que comenzó el pasado mes de junio, cuando se sacaron a concurso público las obras a través de la Fundación Las Edades del Hombre, encargada de la dirección y gestión del proyecto.

Cuatro empresas concurrieron a la licitación y, durante la fase de comprobación y valoración de las ofertas, el Arzobispado y la Fundación tuvieron en cuenta, especialmente, la experiencia de estas empresas en los últimos 10 años en edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y en otras obras cuyo importe superara también el millón de euros. En este criterio de calidad, TRYCSA obtuvo la máxima puntuación.

Además de la oferta económica, también se valoró la dilatada experiencia de los profesionales propuestos por la empresa adjudicataria como jefe y encargado de obra, así como los elementos de protección que instalará para salvaguardar el Conjunto Catedralicio durante la ejecución del proyecto para su restauración y revitalización.

Por su parte, el Gobierno de España comunicó la concesión de una ayuda de 2,3 millones de euros con cargo al programa del dos por ciento cultural para la cofinanciación de este proyecto, respaldado también por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, con quienes el Arzobispado firmó el pasado mes de mayo un protocolo de actuación para la promoción del desarrollo de las obras en la Catedral y su entorno.

Obras compatibles con el culto

Las obras en el Conjunto Catedralicio de Valladolid comenzarán, previsiblemente, en el mes de octubre y se extenderán, según el cronograma inicial, hasta el año 2027. Durante este tiempo, el templo permanecerá abierto al culto, manteniendo los horarios de misa habituales de lunes a sábado, a las 18.00 horas, y domingos y festivos a las 10.45, 13.30 y 18.00 horas.

Desde que el pasado mes de mayo cerrara provisionalmente sus puertas el Museo Diocesano y Catedralicio, uno de los cuatro espacios donde se intervendrá, los operarios han procedido al traslado de las obras a otras dependencias, con el objetivo de salvaguardar el rico patrimonio artístico que atesora la Seo vallisoletana.

Otra de las actuaciones previas a la realización de este proyecto ha consistido en la reparación de las cubiertas de la nave del Evangelio para evitar, principalmente, filtraciones de agua. Durante estas obras, cofinanciadas por la Junta de Castilla y León y a las que la Administración diocesana ha destinado aproximadamente 350.000 euros, se ha procedido a la sustitución de materiales y al saneamiento de la infraestructura.

Cuatro grandes actuaciones

El proyecto contempla cuatro grandes actuaciones. Por un lado, la modernización del actual Museo Diocesano y Catedralicio, con un nuevo diseño expositivo y estructural que, además de ofrecer al visitante un renovado concepto museográfico, favorecerá una mejor contemplación de las obras que en él se custodian.

Contará con una sala de nueva construcción y dos más, que están actualmente en desuso, e incorporará recursos gráficos y tecnológicos para favorecer un discurso expositivo basado en la interpretación de las colegiatas y la propia Catedral, procurando un equilibrio estético entre la arquitectura de la Seo vallisoletana y un mobiliario moderno.

El Museo verá, además, reubicada su entrada y salida en el conocido como Patio de los Cipreses, lo que permitirá que pueda ser visitado también en horario de culto. El Patio de los Cipreses, a su vez, será urbanizado y abierto al público, quedando completamente integrado en la ciudad.

Otra de las actuaciones proyectadas permitirá adecuar la Puerta de Santa María, con salida a la plaza de la Universidad, para facilitar el tránsito de las procesiones de Semana Santa y otras celebraciones religiosas. En este punto se colocará una puerta del tamaño de la embocadura de piedra, recuperando así el espacio interior que hoy se encuentra limitado por una serie de paneles. Además, se dotará a esta infraestructura de dos lucernarios laterales que permitirán admirar desde el interior de la Catedral el capitel y la cornisa del crucero.

Por último, se creará la Biblioteca Histórica de la Archidiócesis de Valladolid con fondos, entre otros, de la Biblioteca Capitular y la Biblioteca del Seminario Diocesano. Un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados ubicado sobre la nave del Evangelio y el lateral oeste de lo que queda en pie de la antigua Colegiata.

La Biblioteca estará conectada con el exterior por medio de unas escaleras y un ascensor que darán acceso a este nuevo espacio desde la plaza de Portugalete. Estos elementos han sido diseñados de la manera más neutra posible para garantizar su integración en la fachada lateral de la Seo vallisoletana.