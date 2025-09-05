La Diputación de Salamanca cederá una nave en el Recinto Ferial para crear la nueva Clínica Veterinaria de la Universidad de Salamanca

El Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca albergará la clínica veterinaria para el nuevo grado en esta materia que la Universidad de Salamanca aspira a tener implantado al inicio del curso 2026/2027. Así lo anunció hoy el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, quien compareció junto al rector de la entidad académica, Juan Manuel Corchado, en Salamaq, feria del sector agropecuario que, precisamente, se celebra en este espacio.

“Tenemos un compromiso inquebrantable con el desarrollo del mundo rural al lado de la Universidad. Y estamos encantados de tener este nuevo espacio de colaboración para seguir creando valor en el sector primario”, señaló Javier Iglesias, en el stand universitario del pabellón central, comprometiendo su “empeño, trabajo e ilusión” en este objetivo.

“Yo no entendía, aunque nunca lo dije públicamente como presidente de la Diputación, cómo en la provincia más ganadera de España, con un millón y medio de cabezas de todo tipo, de ovino, de porcino y de vacuno, que no tuviéramos el grado de Veterinaria en una de las universidades de referencia de España. Es un hito, es un punto de inflexión muy importante”, resumió el mandatario, quien confió en el rector para el objetivo de “tener, probablemente, una de las mejores facultades de Veterinaria de toda España”, informa Ical.

Iglesias aprovechó la primar parte de su discurso para glosar la colaboración entre ambas instituciones, con iniciativas como el Plan de Empleo Juvenil, los programas de inmersión del profesorado en la provincia o el Campus Agroambiental, cuya construcción ya está en marcha en La Platina. “Hablar de Universidad de Salamanca es hablar de excelencia, de proyectos de investigación, de futuro, de I+D+I y de crear valor añadido, también en el sector primario”, afirmó en este sentido.

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quien agradeció al apoyo de la Diputación, explicó que la clínica veterinaria del Recinto Ferial vendrá a complementar la infraestructura de la futura Facultad de Veterinaria. “Estamos dando ya los primeros pasos porque queremos que este grado se ponga en marcha cuanto antes y para ello consideramos que una ubicación aquí nos va a dar soporte y nos va a permitir estabular animales a lo largo de periodos largos de tiempo, en un sitio amplio donde podamos venir con muchos estudiantes”.

Corchado anunció su intención de crear una Facultad de Veterinaria, según sus palabras, “integrada en la sociedad e integrada en el sector agrícola y el sector ganadero, de manera que todas sus infraestructuras estarán al servicio de toda la comunidad”. “Queremos que todo el sector se beneficie en colaboración con los futuros profesores, grupos de investigación y del apoyo de todas las instituciones que están impulsando una economía relacionada con el sector primario”, añadió.

Por esta razón, según el rector, disponer de las instalaciones que ya están implantadas en el Recinto Ferial y de otras que se puedan adaptar dará “agilidad suficiente” para implantar el título “cuanto antes”. “Estamos analizando qué es lo que realmente se necesita, conociendo otras instalaciones similares que hay en España y hablando con estudios de arquitectura que nos van a orientar, porque son expertos en este ámbito”, matizó sobre el proceso de construcción.

Además, insinuó que se trata de un proyecto muy singular. “No se trata de una facultad con aulas y laboratorios al uso, se trata también de crear una clínica y, sobre todo, de tener un espacio para el desarrollo del emprendimiento y de la empresa salmantina para que todos aquellos que estén en este sector puedan beneficiarse de estas instalaciones y que funcionen las 24 horas del día si es posible”, recalcó.