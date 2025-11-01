AEMET alerta de fuertes lluvias para arrancar el mes de noviembre en Castilla y León

La noche de Halloween ha dejado fuertes tormentas en Castilla y León. Y es que el "Día de Todos los Santos" será pasado por agua en toda la Comunidad, según alerta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), quien anuncia cielo nuboso, con precipitaciones débiles o localmente moderadas que pueden ser persistentes para este 1 de noviembre.

Tampoco se descartan heladas débiles en zonas altas de montaña del noroeste. Viento de componente sur girando a oeste, moderado tendiendo a flojo. Y en lo que se refiere a las temperaturas AEMET señala que las mínimas estarán en descenso en el noroeste y en ascenso o con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas sin cambios o en ligero descenso.

Las temperaturas mínimas en las ciudades de la Comunidad oscilarán entre los cinco grados de León; los ocho de Palencia; los nueve de Burgos y Zamora; los 10 de Ávila, Soria y Valladolid; y los 12 grados de Salamanca y Segovia.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León se situarán entre los 16 grados de Ávila, Burgos, León, Palencia y Valladolid; los 17 de Salamanca, Segovia y Soria; y los 18 grados de Zamora.