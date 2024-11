La Aemet pone sobre aviso a estas zonas de Castilla y León por nieve y fuertes lluvias

El conocido como "veranillo de San Martín" que suele darse los días previos al 11 de noviembre, parece que ha llegado a su fin y, con él, el buen tiempo de esta última semana.

Unos días en los que Castilla y León ha podido disfrutar de temperaturas casi primaverales y de un sol espléndido en buena parte de la comunidad.

Y es que la entrada de una DANA en la Península Ibérica dejará precipitaciones en abundancia pero, sobre todo, un importante descenso térmico que empezará a notarse ya desde esta noche y a partir del miércoles sobre todo.

De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este martes y mañana miércoles hay avisos amarillos por acumulaciones de nieve en varios puntos de Castilla y León, con acumulaciones de entre 5 y 10 cm en las zonas cantábricas de las provincias de León y Palencia este martes. y de 5 centímetros en el sistema Central de Ávila pero ya el miércoles.

Igualmente, la Dirección General de Tráfico (DGT) llama a los conductores a consultar el estado de las carreteras y de llevar cadenas o neumáticos de invierno para circular por el puerto de Pajares (N-630) ante la previsión de nevadas para las próximas horas.

La N-630 es en estos momentos la única conexión entre Asturias y la Meseta por carretera, después de que la autopista AP-66 quedara ayer cortada por un desprendimiento de tierras de grandes dimensiones.

Tráfico asegura que la N-630 "no es recomendable como vía alternativa para el transporte de carretera de mercancías por motivos de seguridad vial" ante la previsión de nieve para las próximas horas y teniendo en cuenta las altas pendientes y la gran altitud por la que discurre la vía.

Por ello, Tráfico recomienda a los transportistas las rutas que discurren por la autovía A-67 que une Palencia con Santander, así como la A-6 para enlazar con la A-8.

La previsión de la Aemet habla de que el día amanecerá nuboso en el norte, con probabilidad de precipitaciones, más seguras y frecuentes a partir de la tarde, en el resto intervalos nubosos.

La cota de nieve se sitúa en los1800 metros pero bajando a 1000 y 1200 metros. Y no se descartan algunas nieblas dispersas. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles en zonas altas. Vientos del norte y noreste, con rachas fuertes.

Las temperaturas bajan varios grados y no se superarán los 16 que marcará Zamora como máxima en la Comunidad. Burgos no llegará a los once. Si bien, donde más se va a a notar el frío es en las mínimas, que bajan ostensiblemente rozando las heladas en varias provincias, como Soria y Segovia donde caerán los termómetros hasta los 2 grados. En el resto de capitales de provincia oscilarán entre los tres y los seis grados de mínima.

Se esperan lluvias en varios puntos de la región, sobre todo en la provincia de León, donde lloverá en La Robla, León capital y por la zona de Sahagún, así como en las tierras palentinas de Guardo y Carrión de los Condes o en los municipios burgaleses de Melgar de Fernamental, Briviesca, Medina de Pomar o Espinosa de los Monteros, además de en Burgos capital a partir de las seis de la tarde. También se esperan lluvias en la zona de Vinuesa, en Soria.

Pero como decíamos antes, se espera que la nieve haga acto de presencia este martes, especialmente en la zona leonesa de La Robla así como en la palentina de Guardo y Aguilar de Campoo.

Unas primeras nieves que empiezan a aparecer en la comunidad justo cuando se acaba de presentar el Plan de Vialidad Invernal para Castilla y León, que contará con un despliegue de medios para garantizar la seguridad vial con más de 3.000 profesionales y 500 quitanieves.