Cultura
Aguilar de Campoo se consolida en un referente del teatro de calle con cientos de personas entregadas
Pepe Viyuela cierra una nueva edición exitosa
Cientos de personas han vibrado estos días en la localidad palentina de Aguilar de Campoo gracias a una nueva edición del Festival Internacional de Artes de Calle. Una edición, que ha servido para rendir un merecido homenaje a las figuras de Gerardo y May, de Gerardo Sanz Fotógrafos, por su espectacular labor como los ojos y la memoria de este festival durante casi tres décadas.
La organización les concedía la Escalera de Honor 2025, uno de sus mayores reconocimientos. Y la traca final llegaba este domingo, con una programación intensa donde no han faltado estrenos, humor, circo y nuevamente reconocimientos y como colofón el espectáculo «Encerrona» de Pepe Viyuela.
El éxito de «Olvido Flores» de Estefanía de Paz Asín, ha llevado a la organización a ampliar horarios, con sendos pases por la mañana. Ya a última hora se hacía entrega de los distintos galardones otorgados por el jurado y se entregaba una nueva Escalera de Honor a la Escuela de Circo de Torrelavega.
