Alerta por fuertes tormentas y vientos, y granizo para finalizar agosto en Castilla y León

Tras ser el agosto más caluroso que nadie recuerda, el mes va a tener en Castilla y León con un cambio sustancial, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta que este domingo 31 de agosto se van a producir fuertes vientos y tormentas, que pueden ir acompañados de granizo en algunos territorios de la Comunidad.

En este sentido, se prevén intervalos nubosos a nuboso, tendiendo a poco nuboso al final del día. Probabilidad de precipitaciones débiles, que pueden ser localmente moderadas y con tormenta en zonas de montaña y, principalmente, en el extremo oriental. También existe una probabilidad baja de bancos de niebla matinales en el norte, y viento con predominio de componente oeste, flojo a moderado.

En lo que se refiere a las temperaturas, AEMET anuncia pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas, y localmente moderado en el extremo noroccidental. En lo que se refiere a las ciudades de la Comunidad, las mínimas oscilarán entre los 10 grados de Burgos y León; los 11 de Ávila; los 12 de Palencia, Salamanca y Soria; y los 13 grados de Segovia, Valladolid y Zamora

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 22 grados de León; los 25 de Ávila, Salamanca y Segovia; los 26 de Burgos, Palencia, Soria y Zamora; y los 27 grados de Valladolid.