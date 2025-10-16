Un anticipo de la PAC por valor de 498 millones llega a más de 49.000 agricultores y ganaderos de Castilla

La Junta de Castilla y León ingresará en las cuentas bancarias de más de 49.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad más de 498 millones de euros a partir de hoy en concepto de anticipo de la PAC 2025, convirtiéndose, una vez más, en una de las autonomías que realiza este abono el primer día autorizado por la Comisión Europea, correspondiente al 70 % de las ayudas directas por superficie.

Hay que recordar que, en la campaña actual, la Comisión ha autorizado pagos de hasta el 70 % de los importes con el objetivo de paliar las consecuencias derivadas de situaciones tales como los aumentos de los aranceles por parte de Estados Unidos, la guerra de Ucrania o los conflictos en Oriente Próximo.

Para efectuar el pago del anticipo, la normativa europea exige haber efectuado todos los controles administrativos y sobre el terreno. Por ello, los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural han realizado el máximo esfuerzo en la adaptación de las actuaciones y controles que afectan a los datos directamente relacionados con el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, se ha hecho uso al máximo de las nuevas tecnologías y de la información disponible en el conjunto de bases de datos que configuran el sistema de gestión y control integrado.

Todo ello, unido a la utilización de una aplicación informática de gestión propia, de gran versatilidad, ágil y dinámica, ha permitido incluir en este primer pago de las ayudas por superficies a más del 90 % de los expedientes registrados. El resto son aquellos en los que existen trámites pendientes de finalizar, con el objetivo de incluirlos en un nuevo pago de anticipos que se tiene previsto realizar durante la primera quincena de noviembre.

En todo caso, el abono de estos anticipos contribuirá a que el sector pueda afrontar con garantía el comienzo de las labores de la nueva campaña de siembra al inyectar liquidez a las explotaciones.

Pagos de ayuda por superficie

El pago principal de las ayudas por superficies lo constituye la denominada ayuda básica a la renta, un pago basado en la disposición de derechos individuales de ayuda. Para este anticipo se ha considerado la versión definitiva con la que se liquidó 2024, a la que se han añadido la gran mayoría de las solicitudes de cesión de derechos. No obstante, se ha previsto una nueva versión actualizada a comienzos del próximo mes de diciembre para atender todos los casos en la liquidación de la campaña.

Resto de pagos incluidos en el anticipo

Al igual que en campañas pasadas, estos anticipos comprenden también el pago redistributivo a las primeras hectáreas de la explotación; la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores, hasta un máximo de 100 hectáreas; las ayudas a los ecorregímenes, a los que los agricultores y ganaderos se acogen de forma voluntaria; y los pagos por superficies ligados a la producción, como las de proteínas de origen vegetal, la remolacha azucarera o los frutos de cáscara y algarrobas.

Pagos a los sectores ganaderos

A lo largo del mes de octubre se autorizarán los anticipos de las ayudas asociadas a la ganadería de vacuno de carne y de leche, así como al ovino y caprino, cuyos importes unitarios se han fijado por el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) recientemente.

Ayudas agroambientales y zonas con limitaciones

En relación con las ayudas agroambientales y las ayudas a las explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones, ambas con financiación FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural), solicitadas en 2025, está previsto efectuar pagos de los anticipos de hasta el 85 % del importe, conforme a la autorización efectuada por la Comisión, por un importe aproximado de 50 millones de euros.