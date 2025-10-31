Aranda de Duero disfruta de la III Ruta de la IGP Morcilla de Burgos

La Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera, ASOHAR, trae un año más un evento que se ha consolidado en la agenda arandina. Toda una semana para disfrutar de pintxos, tapas y platos con la IGP morcilla de Burgos como hilo conductor. Un aliciente atractivo que invita a locales y visitantes a descubrir las propuestas que los hosteleros quieren ofrecer, poniendo en valor uno de los productos más emblemáticos de la provincia, maridada, como no podía ser de otra manera, con los excelentes vinos de la D.O. Ribera del Duero.

El próximo 7 de noviembre comenzará una nueva edición de la Ruta IGP Morcilla de Burgos. Al día siguiente, el 8 de noviembre tendrá lugar un acto de presentación al público en la Plaza La Sal, de 12:00 a 16:00, en la que se ofrecerá una degustación popular de este suculento manjar. Por delante, toda una semana de creaciones, propuestas y platos que giran en torno a la IGP morcilla de Burgos.

Esta edición contará con 11 establecimientos participantes. Algunas de sus llamativas propuestas son el ‘negritón de morcilla’, ‘canelón arandino’, ‘la morciburguer’ o ‘texturas de morcilla y manzana’.

Cada establecimiento participante sugerirá un vino D.O Ribera del Duero para redondear una experiencia sensorial única. El precio por pintxo o tapa es decisión de cada establecimiento. Por si fuera poco, contaremos con premios para el público que asista durante los días que dura la Ruta, como 2 bonos Sonorama Ribera 2026, 1 jamón, 1 experiencia enoturística, 5 lotes de productos “Burgos Alimenta”; así como un sorteo en RRSS que incluye 3 lotes de Morcilla IGP de Burgos. Para participar, los visitantes deberán sellar al menos 3 platos o tapas de los establecimientos adheridos y depositar la papeleta en una urna habilitada en cualquiera de ellos durante el transcurso de la ruta.

El amante de la gastronomía tiene la oportunidad de disfrutar de la tercera edición de una ruta gastronómica única en Aranda de Duero y la Ribera, donde la hostelería local se compromete con la autenticidad y la sostenibilidad, trabajando bajo la filosofía del Km 0. Gracias a la colaboración con productores de la zona, los platos ofrecen los sabores más puros de la región, apoyando así el medio ambiente y el desarrollo comunitario.

El gran protagonista es la Morcilla de Burgos, un producto que ha alcanzado la IGP por su calidad y su arraigo. Su sabor distintivo, reconocido a nivel europeo, reside en la elaboración tradicional con cebolla horcal, manteca, arroz y especias.