Senior y la Residencia de Castrocalbón agradecen la solidaridad y el esfuerzo realizado durante los incendios del pasado agosto

La residencia de mayores Eria en la localidad leonesa de Castrocalbón, gestionada por Senior, filial de Clece, celebró un emotivo acto de agradecimiento a todas las personas y entidades que el pasado 11 de agosto y en los días posteriores colaboraron en la evacuación de los residentes a causa de los incendios, para garantizar su seguridad.

Durante el acto, se reconoció especialmente la labor de las trabajadoras y trabajadores, tanto vinculados como no vinculados al centro, que ofrecieron su tiempo, su esfuerzo y su compromiso en unos días especialmente difíciles.

Asimismo, se destacó el apoyo de los Servicios Sociales de León, cuyo trabajo fue clave para coordinar la respuesta y garantizar el bienestar de los residentes. En representación de este servicio, su gerente, Juan Antonio Orozco, recordó la importancia de la colaboración institucional: “Desde el primer momento se pusieron todos los medios a disposición para garantizar la seguridad de las personas residentes. Lo que se vivió en Castrocalbón es una muestra de que cuando hay colaboración, el resultado siempre es positivo.”

También se agradeció la implicación de entidades y organismos como las residencias Neurocare Home (Castrillón de San Pelayo) y Mensajeros de la Paz (La Bañeza), que acogieron a los residentes de Castrocalbón, y Cruz Roja de La Bañeza, que participó activamente en el traslado de los mayores. “Aquellos días demostraron que, incluso en los momentos más duros, la fuerza de Clece está en sus personas. El compromiso, la serenidad y la humanidad con la que se actuó son un ejemplo de lo que significa cuidar y acompañar”, destacó José Manuel Millan, delegado de servicios sociales de Clece.

El alcalde de Castrocalbón, Luis Cenador, agradeció asimismo la implicación del personal y de los vecinos: “El comportamiento de todos fue ejemplar. En momentos así se demuestra el valor de la comunidad, la solidaridad y el compromiso con nuestros mayores.”

La jornada concluyó como un homenaje a la profesionalidad, la coordinación y la solidaridad mostradas por todas las personas y entidades que participaron, reafirmando una vez más el compromiso de Senior con las personas mayores y con los municipios donde presta servicio. “Queríamos dar las gracias, pero también dejar constancia de que lo más importante siempre son las personas”, concluyó José Manuel Millan.