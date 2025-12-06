Arranca la IV Zaratán Cup con una edición “de éxito” y la participación de más de 600 futbolistas de categoría alevín de toda España

La Zaratán Cup ha hecho este sábado el saque oficial de su nueva edición. El torneo de fútbol 7 categoría alevín celebra este fin de semana su cuarto año de andadura en los campos de El Plantío de Zaratán y, una vez más, vuelve a congregar a más de 600 jugadores, llegados de 32 equipos de toda España, para disfrutar de dos jornadas -los días 6 y 7 de diciembre- de fútbol formativo. En el acto inaugural han estado presentes, además de representantes del C.D. Zaratán Sport, organizadores de la cita, con Diego Casado, coordinador del evento, junto con el alcalde de la localidad, Roberto Migallón, y el concejal de Deportes, Jonatan Gallego, así como distintos colaboradores y patrocinadores.

Roberto Migallón ha subrayado la importancia de este evento como “ejemplo del fomento del compañerismo y la amistad en el terreno de juego desde las edades más tempranas. Cada año, la Zaratán Cup se consolida un poco más a nivel nacional y es un honor para nosotros recibir en nuestras instalaciones a jugadores y visitantes de todo el país”. El primer edil ha apuntado que esta “es también una muy buena oportunidad, no solo de disfrutar de dos jornadas de deporte, sino de conocer nuestro municipio y nuestra provincia”.

Por su parte, el edil de Deportes, Jonatan Gallego, ha querido agradecer al CD Zaratán Sport por este trabajo de organización, “ya que, sin ellos, no habríamos podido disfrutar de esta gran participación”. Asimismo agradeció a todas las empresas e instituciones colaboradoras, cuyo apoyo “es fundamental para el éxito que vamos a conseguir durante estas dos jornadas”.

Además, Diego Casado ha destacado la calidad “en estos 72 partidos que se van a disputar a lo largo de estos dos días”. Asimismo, extendió los agradecimientos a la Diputación de Valladolid, Ayuntamiento de Zaratán y otras instituciones y empresas colaboradoras, así como los patrocinadores oficiales del evento.

Con el sorteo de grupos ya realizado previamente, las ocho agrupaciones, de cuatro equipos cada una, se han lanzado al terreno de juego -por orden de partido- para disputar la fase de grupos con la que se darán a conocer las primeras clasificaciones para pasar a la Liga Oro -en la que se enfrentarán los dos primeros de cada grupo- y la Liga Plata -para terceros y cuartos-. Será este domingo cuando se disputen las finales, para expectación de todo el público.

Una vez más, el evento ha contado con la participación de 32 canteras pertenecientes a clubes profesionales como, por ejemplo, el Real Valladolid, Real Oviedo o el Atlético de Madrid, a los que se suman una docena de equipos de primera regional de Castilla y León y de otras autonomías, como el Cacereño o el Pabellón de Orense, además de los equipos locales.

Asimismo, como ya es habitual, con el objetivo de amenizar la espera de los participantes y de sus familiares, entre partido y partido, aquellos que no estén en el terreno de juego podrán disfrutar de una discomovida. De la misma manera, la Zaratán Cup vuelve a tener carácter cultural, y por ello los asistentes contarán con la tarjeta para visitar museos y para hacer uso del bus turístico de Valladolid. De igual modo, tanto jugadores como entrenadores disfrutarán de una comida de hermandad este sábado en el polideportivo Los Chicos.

Por su parte, regresa también una de las tradiciones más entrañables de este encuentro, y es que una vez más, la solidaridad estará presente en el campo, y por ello el domingo 7 se llevará a cabo la rifa benéfica en favor de la Asociación de Niños Oncológicos de Valladolid 'Campanilla', de tal forma que el 50% de la recaudación de este sorteo se destinará a este fin.