Así ha sido el arduo rescate de una mujer de 62 años en el imponente desfiladero del Río Moros

Arduo rescate el de una mujer de 62 años en el desfiladero de la Risca del Río Moros, en el término municipal segoviano de Valdeprados, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La mujer ha tenido que ser rescatada tras resultar herida en una caída mientras recorría este precioso paraje.

El incidente se produjo poco antes de las 12:45 horas, tras lo que la sala de operaciones del 112 recibió una llamada alertando de que la mujer había sufrido una caída y presentaba una lesión en una rodilla.

De inmediato, el gestor del 112 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias (Sacyl) y el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta, que localizó la posición exacta de la víctima y movilizó el helicóptero de rescate, dotado con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. Asimismo, se dio aviso a la Guardia Civil.

A la llegada del helicóptero, éste se mantuvo en vuelo estacionario para permitir el descenso de los rescatadores. En el lugar, el rescatador enfermero atendió a la herida, a quien administró analgesia e inmovilizó la pierna afectada con una férula de vacío.

Posteriormente, la mujer fue izada mediante una grúa doble corta junto al rescatador enfermero. En una segunda maniobra, el helicóptero recogió al rescatador técnico con el material empleado.

La víctima fue trasladada en la aeronave hasta la carretera N-110, punto acordado para el traspaso con los equipos sanitarios. Allí la esperaba una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacy