El aeropuerto de Villanubla, en caída libre

No corre buenos tiempos para los aeropuertos de Castilla y León, que siguen en caída libre, sobre todo los de Valladolid y Burgos.

Los cuatro aeródromos de la comunidad (Valladolid, León, Salamanca y Burgos) suman en septiembre 16.084 viajeros, y en lo que va de 2025, 140.763 pasajeros.

El aeropuerto de Villanubla, en la provincia de Valladolid, acumula una caída de viajeros del 60,7 por ciento en lo que va de 2025, año en el que el aeródromo vallisoletano lleva registrados un total de 59.689 pasajeros entre enero y septiembre.

Así lo revela la estadística de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), que además cifra en un 58,5 por ciento la caída interanual en el aeropuerto vallisoletano durante el mes de septiembre, en el que se registraron 6.037 pasajeros.

Más acusada es la bajada de pasajeros en Burgos durante el noveno mes del año, ya que bajaron los viajeros de este aeropuerto un 91,9 por ciento hasta solo 19, mientras que, por el contrario, León y Salamanca registraron subidas del 11,1 por ciento en el caso leonés, hasta los 6.014 pasajeros en septiembre, y del 1,1 por ciento en Salamanca, con 4.014 viajeros.

Por todo ello, salvo el vallisoletano de Villanubla, los otros tres aeródromos restantes de la comunidad sí incrementan el número de viajeros, con León un 18,6 por ciento hasta los 56.925, Salamanca un 17,5 por ciento hasta los 21.736, y Burgos un 1,4 por ciento hasta los 2.413.