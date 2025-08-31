El Ayuntamiento de Valladolid sigue apoyando la empleabilidad con los Hubs de Activación

El Ayuntamiento de Valladolid, en su compromiso por impulsar la empleabilidad de las personas desempleadas de la ciudad, continúa colaborando activamente con los Hubs de Activación de la Empleabilidad. Para ello cede el espacio municipal del Centro Jacinto Benavente como sede de formación y acompañamiento de los programas Lanzadera Activa y Lanzadera Despega, desarrollados en distintas rondas a lo largo del curso.

‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ está impulsado por Fundación Santa María la Real y Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, la financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León – ECYL y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.

Durante los meses de noviembre y abril se llevaron a cabo dos programas:

● 1 Lanzadera Activa, con 29 participantes (7 hombres y 22 mujeres), de los cuales 17 presentaban un perfil vulnerable. El balance final fue de 11 inserciones laborales y 2 personas en formación.

● 1 Lanzadera Despega, con 20 participantes (3 hombres y 17 mujeres), de los cuales 14 presentaban un perfil vulnerable. El programa concluyó con 12 inserciones laborales y 2 personas en formación.

Actualmente está en proceso otra tercera ronda, cuyos datos evolucionarán hasta la finalización del proyecto:

● 1 Lanzadera Activa, con 26 participantes (12 hombres y 14 mujeres), 10 con perfil vulnerable, registra por el momento 4 inserciones laborales.

● 1 Lanzadera Despega, con 18 participantes (3 hombres y 15 mujeres), 10 con perfil vulnerable, suma hasta la fecha 5 inserciones laborales.

Además, el programa continúa ofreciendo recursos abiertos a toda la ciudadanía para mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral. El más reciente es el Kit de Empleabilidad nº 9: “Explora el mercado laboral”, disponible de forma gratuita en la web oficial. Este material recoge consejos prácticos para orientar la búsqueda activa de empleo.

En la sección Descargas de la web también se pueden encontrar y compartir el resto de kits gratuitos de ediciones anteriores.

El Ayuntamiento de Valladolid recuerda que aún hay plazas libres en el programa en la ciudad, animando a todas las personas interesadas a inscribirse en el formulario online en: hubsempleabilidad.com/inscribete y a participar en esta iniciativa que combina formación, orientación y acompañamiento personalizado para impulsar la empleabilidad.