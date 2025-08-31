Los cabos-jefes de dotación del SPEIS de la Diputación de Segovia reciben la formación que les va a permitir afrontar con garantías su labor en la cadena de mando

El SPEIS de la Diputación de Segovia continúa el proceso que llevará a tener lista toda su estructura y todos los niveles de su sistema, para que la provincia de Segovia cuente con un Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento que atienda con garantías los episodios que se presenten en el territorio segoviano.

En ese sentido, y tras la toma de posesión de once cabos-jefes de dotación -el pasado 8 de julio-, estos profesionales desarrollan una formación como vía de su integración y adaptación y teniendo en cuenta que cada uno de ellos procede de otros servicios que manejan circunstancias y funcionamiento particulares.

De este modo, se trata de una formación que abarca aspectos como la gestión de emergencias, la prevención de riesgos laborales, la gestión de personal o la adaptación administrativa, dado que “se trata del primer eslabón en la cadena de mando y responsabilidades de este servicio”, como ha indicado su director técnico, Carlos Castro. Desde ese planteamiento, la carga horaria de la formación se eleva hasta las 256 horas, como parte vinculante del ejercicio de sus funciones como mandos intermedios y con relación directa con las intervenciones que tendrán que dirigir. Además, el proceso formativo implica una inversión de 19.350 euros por parte de las arcas de la Diputación de Segovia.

La configuración parte de una organización en jornadas presenciales y telemáticas, lo que constituye “algo muy importante, que favorece la conciliación, sobre todo teniendo en cuenta el periodo estival en el que nos encontramos”, tal y como ha remarcado la diputada del SPEIS, Elizabet Lázaro.

En ese sentido, una primera parte de la formación incluye 120 horas lectivas distribuidas en siete semanas, a lo largo de las cuales se desarrollan bloques temáticos como la propia figura del jefe de dotación y su integridad en la actividad preventiva, la gestión de equipos de trabajo y resolución de conflictos, la elaboración de informes, el jefe de dotación y la cadena de mando, sus funciones como mando único, sus funciones bajo el mando de un jefe de grupo, oficial de intervención o puesto de mando táctico, así como herramientas gráficas con casos prácticos.

Dentro de todo el proceso se pone hincapié en la gestión operativa, para unificar criterios en la dirección de emergencias y para estandarizar la forma de actuar entre los parques de Boceguillas y de Palazuelos de Eresma. De este modo, se aportan documentos que sirvan como base a la toma de decisiones y a la implantación de métodos sistematizados. Así, se tienen en cuenta, entre otros aspectos, la norma ISO 22320 para el Sistema de Gestión de Emergencias e Incidentes y el Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones (MEC), alineado con el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).

En paralelo a la impartición de nociones, el proceso de formación incorpora prácticas vinculantes y presenciales de diversas materias. Entre ellas, la implementación de las unidades operativas (medios móviles), habiendo visto, analizado y probado todas ellas, sumando veinticuatro horas; el manejo de equipos clasificados en categoría superior, como los de protección respiratoria a cargo de una empresa especializada o lo de equipos de protección individual (EPIs), en una formación de seis horas. Esta parte ha incluido sistemas de protección en cabeza para varios tipos de intervención, sistemas de seguridad personal para determinadas situaciones, sistemas de detección y medida para la detección de gases nocivos y otros agentes contaminantes dañinos, o sistemas para búsqueda y rescate vinculados a los equipos de protección respiratoria.

Otra de las partes de la formación práctica ha estado orientada a la puesta en marcha de las unidades ligeras de intervención rápida. Se trata de vehículos 4x4, provistos de sistemas de extinción especialmente diseñados para acceder a zonas complejas.

Nociones que ha impartido la concesionaria de los vehículos, a lo largo de otras seis horas. Igualmente, otras cuarenta horas se dedican a la puesta en marcha del vehículo para rescate y extinción en puntos elevados, dotado de alto grado técnico y que requiere de un nivel determinado de destreza en su uso y aplicación práctica. Por eso, esta formación se extenderá también a los bomberos-conductores. Los cabos-jefes de dotación la desarrollan a lo largo de tres o cuatro jornadas.

Formación novedosa a nivel nacional

Los cabos del SPEIS de la Diputación de Segovia también reciben, como parte de su formación, la referida a la gestión operativa, con practicas a realizar en escenarios virtuales. “Un aspecto novedoso a nivel nacional, con el que se prepara al mando para afrontar las situaciones reales que puede tener que encarar y, sobre todo, para preparar el condicionamiento operativo para posteriormente abordar todo en la fase de campo de maniobras, que se prevé para la primera quincena de septiembre y que reúne una carga de veinte horas”, según ha añadido Carlos Castro.

Este proceso de formación tiene el objetivo global de poder dirigir la intervención y el control de varios tipos de siniestro, realizando una evaluación inicial del mismo y reevaluando las acciones inmediatas, además de analizar, sintetizar y esquematizar la información obtenida en la evaluación, optimizar recursos materiales y humanos, asignar tareas dentro de un razonamiento táctico, realizar un relevo de mando ajustado a los procedimientos establecidos en el SPEIS de la Diputación de Segovia, o establecer una aplicación correcta de la planificación, entre otros aspectos.

Como se ha mencionado, también está previsto el desarrollo de los conocimientos adquiridos en campo táctico, donde estos cabos-jefes de dotación podrán poner en práctico todos los conocimientos adquiridos durante este proceso de formación. Algo que la dirección técnica del SPEIS plantea para la semana del 4 al 8 de noviembre, con una carga lectiva de 50 horas.

Para ello, “se tomará como ejemplo a la escuela de oficiales francesa, que es el centro de referencia a nivel europeo y matriz pedagógica en materia de gestión operativa del sistema en el que el SPEIS ha basado su estructura formativa a nivel de mandos y personal directivo”, como ha apuntado Castro.

Con todo ello, la diputada Elisabet Lázaro ha afirmado que “se demuestra la seriedad que la Diputación de Segovia está aplicando a la puesta en marcha del SPEIS, no solo por la inversión económica que está realizando, sino por el esfuerzo e implicación hacia la consecución del verdadero fin de un servicio público, que es el de tener al personal mejor formado porque ello redundará en el mayor grado de protección y seguridad de nuestros pueblos y de sus vecinos”.