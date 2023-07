Carnero defiende ante los ministros europeos una transición "ordenada" hacia el coche eléctrico

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mantenido este martes en la Cúpula del Milenio un encuentro con los ministros europeos de Medio Ambiente que se encuentran en la capital del Pisuerga participando en la cumbre climática por la presidencia europea de España. Allí, les ha pedido que acompañen las medidas de apoyo a la sostenibilidad medioambiental con otras que permitan la “sostenibilidad económica y social”.

Carnero apuesta por la sostenibilidad medioambiental pero recuerda que la económica es también importante y necesaria "porque si no la hay, malamente podemos cuidar de un espacio desde el punto de vista medioambiental, de sostenibilidad social que nos habla de las personas y de que haya gente en los lugares”.

“La peor de las insostenibilidades medioambientales es la falta de desarrollo económico y de gente en las zonas rurales”, decía Carnero, en declaraciones recogidas por Ical, mientras llamaba a los ministros a que reflexionen y busquen el equilibrio. "Necesitamos personas y desarrollo económico”, apuntaba.

Respecto a la cumbre, el primer edil de Valladolid aseguraba que se trata de un "hito histórico” para la capital vallisoletana que está “volcada” así como el Ayuntamiento, a disposición del Gobierno de España y a requerimiento de las distintas unidades ministeriales.

"A cada requerimiento que se nos haga, requerimiento que atenderemos, porque somos vallisoletanos, españoles y europeos”, señalaba. Si bien, matizaba que como alcalde no asistirá donde no le invitan: “Solo hay que ir donde te invitan, no voy más allá”.

Ciudad del automóvil

Por otro lado, el alcalde destacaba que Valladolid es “la ciudad del automóvil” y por ello reclamaba a los ministros de Medio Ambiente y Energía de la UE que la transición hacia el coche eléctrico, con la que la capital vallisoletana se encuentra “concienciada”, se haga de manera “ordenada”.

“No podemos forzar los acontecimientos porque, si los forzamos, vamos a perder sostenibilidad económica y social”, apuntaba el dirigente popular, reclamando por ello al Gobierno de España que “se manifieste a favor de la transición ordenada” como reivindican “países de nuestro entorno”, entre los que nombró a Francia e Italia.

De hecho, el alcalde de Valladolid recordaba que España es “el segundo país desde el punto de vista de la automoción”, por lo que el Gobierno debe ser “claro en la defensa” de este sector.