Vecinos de Lusio (Oencia, León): “Tanto Junta como Gobierno central, que se pongan las pilas”

La amenaza que supone el incendio procedente de Orense que alcanzó territorio leonés en el municipio de Oencia y declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) mantiene en alerta permanente a los vecinos de distintas localidades. Los de Lusio reclamaron hoy “tanto a la Junta como al Gobierno central, que se pongan las pilas”.

Reunidos para realizar tareas con las que esperan proteger el pueblo, fueron desalojados y regresaron después “para limpiar lo que podemos, porque en cuanto veamos peligro, nos vamos”.

“Aquí no ha aparecido nadie. Que si tienen que enviar al Ejército o quien les dé la gana, que lo hagan, pero que no nos dejen totalmente abandonados, que es lo que están haciendo”, lamentaron y se mostraron pesimistas sobre la evolución del siniestro: “Tal y como lo vemos, entra al pueblo sí o sí”.