Carnero inaugura la Feria de Folklore y Gastronomía en el nuevo recinto

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inauguró hoy la XLII Feria de Folklore y Gastronomía de Valladolid, con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo de la ciudad, en un nuevo recinto que, bajo el nombre de José Luis Bellido, se pretende que sirva también como ‘Fan Club’ para la previa y el post-partido de los encuentros que dispute el Real Valladolid en el estadio José Zorrilla de la ciudad.

Así lo señaló el alcalde, en declaraciones recogidas por Ical, durante la inauguración de la feria y del nuevo espacio que llevará el nombre del presidente de la Federación de Casas Regionales en Castilla y León, José Luis Bellido, presente en un acto en el que Carnero también agradeció el trabajo de todas las corporaciones municipales, desde 1982, para consolidar un “gran proyecto” como la Feria de Folklore y Gastronomía que es “única en España”.

Ahora, la feria cuenta además con un recinto fijo y “mejorado respecto al proyecto originario”, según significó Carnero, que remarcó el cerramiento y vallado del recinto y la aplicación de generadores eléctricos “para tener energía suficiente” con la que las casas regionales que alberga la feria puedan funcionar “a pleno rendimiento”.

Y es que, según Carnero, “las casas regionales y sus miembros tienen un valor profundo” tanto para vallisoletanos como para los ciudadanos que llegan de fuera, que son “embajadores de su tierra aquí” pero también “embajadores de Valladolid en su tierra”. “Un hecho fundamental que habla de un territorio cohesionado y que quiere el bien común y lo mejor para Valladolid, Castilla y León y España”, concluyó Carnero.

Apoyo de la Junta a la Federación

Durante la inauguración, también estuvo presente el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, que destacó el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con un proyecto que “refuerza la dimensión cultural y festivo de la ciudad” en un nuevo espacio que "no es solo una mejora logística, sino un símbolo del arraigo y el futuro de esta feria. Valladolid vuelve a demostrar que es una ciudad comprometida con su gente y con la diversidad cultural de Castilla y León”, señaló, en un comunicado de la Junta recogido por Ical.

En él, la Consejería de la Presidencia recuerda que, durante esta legislatura, reforzó su apoyo económico a la Federación de Casas Regionales de Castilla y León con un incremento del 232 por ciento en la colaboración que destina anualmente y que, en 2025, alcanza los 17.000 euros, para “garantizar la continuidad de unas tradiciones que, además de mantener vivo el folklore, promueven la convivencia y la identidad colectiva”.

En palabras de González Gago, “la Feria de Folklore y Gastronomía es mucho más que una celebración: es un abrazo entre territorios, un desfile de sabores, músicas y emociones que nos recuerdan quiénes somos. Por eso, animo a todos los vallisoletanos y a los castellanos y leoneses a que se acerquen para disfrutar de sus atractivos culturales y gastronómicos, siempre en buena compañía”, sentenció.