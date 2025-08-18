El PP lamenta que el PSOE "se pasee por Castilla y León repartiendo insultos y promesas vacías" frente a los incendios

El secretario general del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, lamentó hoy que tanto los miembros del PSOE de la Comunidad como del Gobierno de España “se paseen por Castilla y León repartiendo insultos y promesas vacías” mientras la Junta y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, “aprueba medidas urgentes para combatir las consecuencias de los incendios”.

En un comunicado remitido por el PP de Castilla y León a Ical, Vázquez contrapuso ambas gestiones y lamentó que “ni uno solo” de los ministros del Gobierno procedentes de la Comunidad “se hayan dignado a pisar esta tierra hasta hoy”.

También lamentó que “Sánchez no haya atendido ni una sola petición de Mañueco” y que ahora la ministra de Igualdad, Ana Redondo, “en vez de dar la cara y poner medidas sobre la mesa, se pasee repartiendo insultos y promesas vacías”.

Por ello, Vázquez pidió a los socialistas que "si no van a arrimar el hombro, dejen de insultar y poner zancadillas a los ciudadanos de Castilla y León", dado que “aquí sí se trabaja por esta tierra, y ante circunstancias excepcionales, se ofrecen respuestas excepcionales”.

Entre las respuestas excepcionales, Vázquez citó los más de 100 millones de euros que la Junta aprobará esta misma semana, como parte de “un plan de ayudas urgentes para las personas y los bienes afectados, con un procedimiento ágil y concreto”. Dicho plan, según Vázquez, también se destinará a cubrir los gastos en los que hayan podido incurrir las entidades que han llevado a cabo la acogida y el realojo de los ciudadanos evacuados de sus casas, así como la reforestación de las zonas dañas y un programa específico para Las Médulas.

"El presidente Mañueco prometió generosidad y eficacia y ya ha pasado de las palabras a los hechos. A ver qué ofrecen Sánchez y sus ministros además de insultos, fotos y tuits de lamento", concluyó Vázquez.