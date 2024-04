Carriedo defiende ayudar con incentivos públicos a las empresas intermedias: "Sería positivo para el crecimiento de Castilla y León"

La sede del Consejo Económico y Social (CES) de castilla y León ha acogido este miércoles la presentación de un interesante informa sobre el éxito de las empresas intermedias, las denominadas Middle Market, aquellas que son más grandes que las pymes pero que no llegan a ser consideradas como grandes empresas. Un "gremio", por así decirlo, del que forman parte 3.300 empresas en España que facturan por el equivalente al 18 por ciento del PIB y emplean al 7 por ciento del sector privado.

Durante la presentación del estudio, el director general de la Fundación CRE100DO, Rafael Vaquero, ha defendido la importancia y relevancia de estas compañías en el tejido productivo y, por ello, ha defendido la necesidad de contar con un estatus propio dentro de la UE y de España, como ya tienen en Francia. "No son pymes ni grandes empresas pero requieren instrumentos e incentivos en innovación, desarrollo del talento e impulso en retos tecnológicos", aseguraba Vaquero.

Según el informe, en Castilla y León hay unas 130 grandes empresas, de las que en torno al 40 por ciento son ETIS, y nueve de ellas forman parte de esa Fundación, principalmente en el sector manufacturero, con un peso importante en el agroindustrial. Nueve forman parte de la Fundación, de las que el 60 por ciento están en municipios de menos de 20.000 habitantes "que generan empleo de calidad, están internacionalizadas y mantienen la cohesión social y territorial del país", destacaba.

Las empresas de la Fundación facturan de media un 60 por ciento fuera de España y como claves de su éxito está su ambición de crecer, con una hoja de ruta y la apuesta por la internacionalización, además de su capacidad de ejecución de una gran empresa con la flexibilidad de una pequeña, su innovación y la cultura del talento.

En la jornada ha participado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que aunque ha reconocido que estas empresas no pueden acceder a ayudas como las pymes si cuentan con instrumentos de ayuda a la financiación y en casos a través del programa de proyectos de interés regional.

El también portavoz de la Junta señalaba que existen empresas “muy importantes” en la Comunidad, que están por encima de las pymes pero que no llegan a la categoría de grandes compañías que pueden cotizar en el Ibex 35 y, por tanto, no tienen sus ventajas y, a la vez, están excluidas de “algunas” normativas europeas de apoyos públicos por no ser pequeñas.

Igualmente, destacaba el papel protagonista de Castilla y León con empresas medianas dentro del contexto nacional que apuestan por la internacionalización, la innovación, el talento y su capacidad financiera pero también del entorno de diversificación empresarial que existe en el territorio.

De la misma forma, ponía en valor el compromiso de la administración autonómica con el tejido empresarial, gracias a los instrumentos de “referencia” y de apoyos, entre los que citaba el Fondo de Crecimiento Empresarial, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI); los incentivos en materia de innovación; la financiación que ofrece Iberaval con créditos participativos o de otra naturaleza e, incluso, del Programa de Crecimiento Empresarial, que cuenta con una colaboración “muy activa” con la Fundación Empresa Familiar.

Finalmente, el consejero apostaba por habilitar una fórmula específica para ayudar al crecimiento de las empresas medianas por que "son tractoras de muchos proyectos productivos y forman parte de la cadena de valor en la Comunidad".

“Si pudiéramos ayudarlas en mayor medida -continuaba- sería positivo para el crecimiento de Castilla y León”.