La Diputación de Valladolid promociona la provincia como destino turístico en la Feria de Málaga

La Diputación de Valladolid ha participado este lunes una recepción al sector turístico de Málaga en el marco de su Feria, con el objetivo de impulsar el turismo y los productos agroalimentarios de la provincia.

Este acto, organizado por el Consistorio malagueño, ha estado encabezado por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del concejal de Turismo, Jacobo Florido y con Kiko Fuentes, responsable de la marca de Alimentos vallisoletana.

Esta acción busca reforzar los lazos entre ambas provincias y posicionar a Valladolid como un destino de referencia para los malagueños y para el turismo nacional e internacional que visita la Costa del Sol.

Durante el evento, se ha llevado a cabo una destacada acción promocional que ha puesto en valor dos grandes marcas turísticas de la provincia: Alimentos de Valladolid y Milla de Oro del Vino. El acto ha sido organizado por el Área de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Málaga, siendo este año la provincia de Valladolid el destino invitado.

El presidente ha subrayado la riqueza gastronómica y vitivinícola de Valladolid, destacando la calidad y la diversidad de sus productos. “Málaga es un mercado estratégico para Valladolid y, por eso, presentamos nuestras marcas Alimentos de Valladolid y Milla de Oro, sabedores de que su calidad es el mejor reclamo para los malagueños y para todos los turistas”, ha destacado el presidente.

En la recepción, los asistentes han tenido la oportunidad de degustar y conocer los vinos del Museo Provincial del Vino, un referente en el enoturismo, que este año ha celebrado su 25 aniversario.

Además, se ha presentado el mejor dulce de la provincia, un producto que ya es seña de identidad de la repostería de la provincia vallisoleana. La promoción también ha hecho especial hincapié en productos de alta calidad amparados por las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) como el Lechazo de Castilla y León y la Lenteja de Tierra de Campos, ejemplos de la excelencia del sector primario vallisoletano.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid busca abrir nuevas vías de colaboración, atraer visitantes a la provincia y consolidar la marca de Valladolid como un destino cultural, gastronómico y enológico de primer nivel, aprovechando la gran visibilidad que ofrece la Feria de Málaga.

Con Málaga, Valladolid tiene la oportunidad de acceder a un mercado turístico de gran envergadura y estratégico, no solo por la población local, sino también por el flujo constante de turismo nacional e internacional que recibe la Costa del Sol durante todo el año.

Nueva promoción

Esta afluencia de visitantes representa un nicho de mercado ideal para promocionar los encantos de la provincia de Valladolid, desde su rica historia y patrimonio hasta, y de forma muy particular, su excepcional oferta enogastronómica, que es un reclamo de primer nivel.

Ya en el mes de mayo, el presidente de la Diputación de Valladolid llevó a cabo una serie de acciones de promoción de la oferta turística y gastronómica en la provincia de Málaga. En aquella ocasión, Conrado Íscar mantuvo diferentes encuentros de trabajo relacionados con la cultura, la gastronomía y el turismo.

Marcas de garantía.

Milla de Oro del Vino y Alimentos de Valladolid son mucho más que simples sellos de calidad. La primera es el paraguas bajo el que se agrupan los productos de nuestra tierra, la excelencia de despensa vallisoletana y el trabajo incansable de agricultores y ganaderos de la provincia de Valladolid. La segunda, un concepto que engloba una experiencia enoturística única en el mundo, donde se fusionan historia, cultura y los mejores vinos en un recorrido inigualable por la Ribera del Duero vallisoletana.