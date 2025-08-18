Casi una treintena de incendios activos, diez de ellos en nivel 2, mantienen a 5.650 personas desalojadas en 82 poblaciones de la Comunidad

Casi una treintena de incendios activos, diez de ellos en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), mantienen a estas horas a 5.650 personas desalojadas en 82 poblaciones de Castilla y León debido a la virulencia del fuego, que en varios puntos de la Comunidad se ha llevado por delante durante esta jornada varias viviendas, como en San Pedro de Cansoles (Palencia). Además, hay otros ocho fuegos en nivel 1 y 11 en nivel 0. No obstante, este lunes sumó otro día negro marcado por la virulencia del fuego y por la aparición de humo denso que contaminó el aire en varias provincias. La noticia positiva es la reducción a nivel 0 de los incendios de Resoba (Palencia), El Herradón (Ávila) y El Payo (Salamanca).

En el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente de la Junta, consultado por Ical, pasadas las 19 horas horas de este 18 de agosto eran 29 los fuegos activos en el conjunto del territorio castellano y leonés.

De ellos, diez permanecen en nivel dos, con nueve en la provincia de León como principal foco del fuego durante estas últimas jornadas: los de Gestoso, procedente de la provincia de Orense, Canalejas, cuyas primeras estimaciones han calcinado 5.900 hectáreas, y sobre todo Barniedo de la Reina, en Picos de Europa, que han provocado los principales desalojos del último día. Ambos pasaron a Palencia, si bien el segundo de ellos está controlado en su vertiente palentina, pero no así el segundo, donde provocó las evacuaciones de Fresno, Mantinos y Villalba de Guardo.

Otros tres de los fuegos en este nivel 2 llevan activos desde el pasado viernes 8 de agosto: el que se originó, probablemente por rayos, en Fasgar, en la comarca de La Magdalena; el de Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda; y el de Llamas de la Cabrera, a los que se unen el detectado el sábado 9 de agosto y que afecta al entorno de las minas de oro romanas de Las Médulas, y el de Paradiña, que comenzó hace ocho días pero no fue hasta el viernes cuando alcanzó el nivel dos de peligrosidad. El último en esta provincia es el de Caín de Valdeón, que subió desde el nivel 1 pero con cierta mejoría, a la vista de los medios destinados.

El único incendio de esta gravedad que no está en León es el de Porto de Sanabria, en Zamora, que sufre a lo largo de esta jornada “mucha inestabilidad atmosférica” en la zona y se estima que ha calcinado ya alrededor de 5.600 hectáreas. En estos momentos se encuentran desalojados por la cercanía de las llamas las localidades de San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, San Ciprián de Sanabria, Murias, Cerdillo y Coso, que suman 350 habitantes.

Además de estos once fuegos en nivel dos, existen otros diez incendios activos y en el nivel uno del IGR: los de Orallo, La Uña y Castrocalbón (este último reactivado) en León; el de San Cristóbal de los Mochuelos, en Salamanca; los de Puercas y Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, que en el caso del segundo llegó a quemar en torno a 31.500 hectáreas de los territorios zamorano y leonés; y los de Castromil y Mahíde, también en la provincia de Zamora, que se investiga si pudo estar provocado por las chispas de una torre del tendido eléctrico.

A todos ellos se suman otros nueve fuegos en el nivel cero pero activos: Barrios de Luna, Posada de Valdeón, San Feliz de las Lavanderas y La Baña, en León; Brañosera (Palencia), así como Navasfrías, Serradilla del Arroyo y El Payo, este último ha descendido hoy de nivel 1; al igual que El Herradón (Ávila)

Infraestructuras cortadas

En cuanto a las infraestructuras, permanece sin servicio un día más la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia por los incendios en el tramo comprendido entre Orense y la comarca zamorana de Sanabria, aunque Renfe habilitó cuatro trenes especiales, dos de ida y dos de vuelta, para conectar Zamora con Madrid durante el sábado y el domingo. “La situación de los incendios en Orense no ha mejorado como para restablecer el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia”, expuso Adif a través de su cuenta de la red social Twitter.

Igualmente, según la DGT, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios las carreteras N-621, entre Portilla de la Reina (León) y Vejo (Cantabria), así como la LE-2703, hasta Santa María de Valdeón, y la LE-2711, entre Retuerto y Posada de Valdeón. A ellas se unen la LE-164 entre Yebra y Llamas de Cabrera, la LE-5228 entre Salas de los Barrios y Bouzas y la CL-626 entre Puente Almuhey y La Espina, así como la CL-615 en Guardo, la ZA-103 entre San Martín de Castañeda y Laguna de los Peces (Zamora) y la ZA-104 entre Vigo de Sanabria y Ribadelago.